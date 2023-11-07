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Giriş Tarihi: 7.11.2023 10:26 Son Güncelleme: 7.11.2023 10:27

“Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin açılışına sayılı günler kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayan Dr. Suat Günsel Camii, şimdiden Lefkoşa silüetinin önemli bir parçası haline geldi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, herkese açık olarak düzenlenen "Dr. Suat Günsel Camii" temalı fotoğraf yarışması ile caminin farklı açı ve kompozisyonlarda çekilen fotoğraflarından oluşacak 40 eser Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasında her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Akademisyenler ve fotoğraf sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmesi ile seçilecek 40 fotoğraf ise düzenlenecek fotoğraf sergisinde yer alarak ölümsüzleşecek.

Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenlerin 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar, yüksek çözünürlüklü eserlerini yakindoguhaber@neu.edu.tr adresine, kişisel bilgileri ile iletmesi gerekiyor. Gerçekleştirilecek jüri değerlendirmesinin ardından seçilecek fotoğraflar Kasım ayı sonunda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Kubbe ve minarelerinin altın renkli kaplamaları tamamlanan Dr. Suat Günsel Camii'nde 104 pencereyi renklendiren vitraylar, tamamı el işçiliği ürünü olan kubbe süslemeleri ile aydınlatmada kullanılacak 47 avize tamamlandı. 62 kubbe ve 6 minareye sahip olan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği Dr. Suat Günsel Camii'nin minare ve kubbelerinde kullanılan malzemelere yapılan anketle KKTC halkı karar vermişti. 2.215 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre caminin dış yüzeyinde Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.

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“Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışması
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