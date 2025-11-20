Drift atarak mahalleliyi rahatsız eden asfalt zorbası yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde drift atıp aracını vatandaşlarımızın üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.A.K. isimli sürücü yakalandı.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre ise bu magandalar yandı. Kanuna göre Drift atan sürücüye, 140 bin lira idari para cezası kesilecek. Sürücünün 60 gün süreyle ehliyete el konulurken aracı ise 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesi iptal olacak.

YIL 2025 HALA DRİFT ATAN SÜRÜCÜLER VAR

Yıl 2025 ama hala vatandaşların canını hiçe sayarak drift atan sürücüler var diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu görüntüler asla kabul edilemez, Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. "Biz Gereğini Yaparız"" dedi.