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Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:34

Drift yapıp makas attığı anları paylaşmıştı: O maganda gözaltında!

Olay Diyarbakır'da yaşanmıştı. Otomobiliyle drift yapıp makas atan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.E.B., gözaltına alındı...

DHA
Drift yapıp makas attığı anları paylaşmıştı: O maganda gözaltında!

Sosyal medyada, bir sürücünün trafikte tehlike oluşturan ihlallerinin paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, araç sürücüsünün M.E.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.E.B., videoların kendisine ait olduğunu itiraf etti. Ehliyetinin bir süre önce iptal edildiği de belirlenen sürücüye 'Drift atmak', 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak', 'Makas atmak' ve 'Diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından adli ve idari işlemler uygulandı...

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Drift yapıp makas attığı anları paylaşmıştı: O maganda gözaltında!
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