Drift yapıp makas attığı anları paylaşmıştı: O maganda gözaltında!

Gözaltına alınan M.E.B., videoların kendisine ait olduğunu itiraf etti. Ehliyetinin bir süre önce iptal edildiği de belirlenen sürücüye 'Drift atmak', 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak', 'Makas atmak' ve 'Diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından adli ve idari işlemler uygulandı...