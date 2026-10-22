Dronlara ve kamikaze İHA’lara karşı çelik kalkan! MKE TOLGA sahne aldı!

Tek kulede iki adet 20 mm silahı bir araya getiren TOLGA, yüksek atım kapasitesiyle dikkat çekiyor. Atım hızı ayarlanabilen sistem, farklı görev ihtiyaçlarına göre kullanılabiliyor. Hava ve deniz tehditlerine karşı geliştirilen sistem, yakın savunmada önemli bir kabiliyet sağlıyor.

PARÇACIKLI MÜHİMMATLA 1.000 METRE ETKİLİ MENZİL

MKE'nin geliştirdiği parçacıklı anti-dron mühimmatıyla kullanılabilen TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, 1.000 metre etkili menzile ulaşıyor. NATO standartlarına uyumlu konvansiyonel 20 mm mühimmatla da görev yapabilen sistem, farklı mühimmat seçenekleriyle tehditlere karşı esnek kullanım imkânı sunuyor.

EKSİ 30 DERECEDEN ARTI 70 DERECEYE

Eksi 30 ile artı 70 derece arasındaki yükseliş açısı sayesinde farklı irtifalardaki hedeflere yöneltilebilen TOLGA, yüksek ateş gücüyle hava ve deniz unsurlarının yakın savunmasını destekliyor.

ATEŞ SERBEST 2026'DA HEDEFİ VURDU

MKE TOLGA'nın 20 mm çift silahlı revolver sistemi, Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest 2026 faaliyetinde hedef dronu kısa sürede etkisiz hâle getirdi. Sistem, dron ve İHA tehditlerinin yanı sıra kamikaze insansız deniz araçlarına karşı da savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör