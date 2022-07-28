''DSİ bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden 50 sürekli işçi (bekçi) alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin 18-40 yaş arasında ve en az lise ve dengi okuldan mezun olmaları isteniyor. Peki, DSİ bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? 2022 DSİ bekçi alımı hangi illere yapılacak, kaç kişi alınacak? İşte İŞKUR ile 2022 DSİ bekçi alımı başvuru ekranı ve ilan ile ilgili ayrıntılar…
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu üzerinden 50 bekçi alımı yapacak. DSİ bekçi alımı başvuruları, 25 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.
İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için (çalıştırılacağı il için) başvuru yapabilecek.
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;
1- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
3- 18 yaşını tamamlamış olmak.
4- İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
5- Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak
6-Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
7- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak
8- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
DSİ bekçi alımı kura çekimi; 09 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak.
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.
İşte DSİ'nin bekçi alımı yapacağı iller;
BURSA 1.BÖLGE MÜD.: (BURSA) 9
İZMİR 2.BÖLGE MÜD.: (İZMİR) 1
ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD.: (ESKİŞEHİR) 2
KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: (KONYA 4, KARAMAN 1, AKSARAY 1, NİĞDE 2)
ANKARA 5.BÖLGE MÜD.: (BOLU) 1
ADANA 6.BÖLGE MÜD.: (ADANA 1, OSMANİYE 1)
DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD.: (DİYARBAKIR) 9
KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD.: (YOZGAT) 1
ANTALYA 13.BÖLGE MÜD.: (ANTALYA) 1
İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD.: (İSTANBUL) 6
ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD.: (MARDİN) 1
VAN 17.BÖLGE MÜD.: (VAN) 2
KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD.: (KAHRAMANMARAŞ 1, GAZİANTEP 1)
TRABZON 22.BÖLGE MÜD.: (TRABZON 3, GİRESUN 1, GÜMÜŞHANE 1)
TOPLAM: 50