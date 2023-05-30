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Giriş Tarihi: 31.5.2023

DSÖ: 30’larında sigarayı bırak 10 yıl uzun yaşa

Dünya Sağlık Örgütü, sigarayı 30’lu yaşlarda bırakan tiryakilerin yaşam süresinin, sigara içmeye devam edenlere göre yaklaşık 10 yıl fazla olabileceğini belirtti

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DSÖ: 30’larında sigarayı bırak 10 yıl uzun yaşa
Ülkeler sigara kullanımını azaltmak için yeni politikalar geliştirirken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) de yeni bir uyarı geldi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla DSÖ'den derlenen verilere göre, tütün ürünü kullanımı, her yıl milyonlarca insanın sağlığını ve yaşamını kaybetmesine sebep olan önlenebilir risk faktörlerinin başında geliyor. Dünya genelinde 1.3 milyar tütün ürünü kullanıcısının yüzde 80'inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Kullanıcıların yaklaşık yarısı, tütün kullanımıyla ilişkili hastalıklar nedeniyle beklenen yaşam süresinden daha erken dönemde hayatını kaybediyor.
Bu bağımlılıktan kurtulmak ise sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel pek çok kazanç elde edilmesine olanak sağlıyor. DSÖ, 30'lu yaşlarda sigarayı bırakanların yaşam süresinin, sigara içmeye devam edenlere göre yaklaşık 10 yıl arttığına dikkat çekiyor. İlk sigara bırakma gününden itibaren yüksek kalp atış hızı, kan basıncı, karbonmonoksit seviyesi normale dönüyor. Zamanla bağışıklık sistemi güçleniyor. Yaklaşık 2-12 hafta içinde dolaşım düzeliyor, akciğer kapasitesi artıyor.

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DSÖ: 30’larında sigarayı bırak 10 yıl uzun yaşa
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