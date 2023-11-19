DSP Genel Başkanı anneleri ziyaret etti

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 528 gündür aralıksız sürüyor. Annelerin evlat mücadelesine desteklerde devam ederken, DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ce beraberindeki heyet aileleri ziyaret etti.

Annelerle tek tek görüşen Aksakal, başta devletin olmak üzere farklı kesimlerin ailelerin yanında olduğunu söyledi. Görüşme sırasında aileler kırmızı karanfil dağıtan DSP Genel Başkanı Aksakal, bin 528 gündür süren bir çilenin burada var olduğunu belirterek, "Çocukların dağa götürülmesi emperyalistlerin bölge üzerinden ülkemize yönelik bir oyunudur. Cumhuriyetin kuruluşunda nasıl bunların hakkından Türküyle, Kürdüyle nasıl haklarından geldiysek yine geleceğiz.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Cumhurbaşkanımız önderliğinde emperyalistlerin desteklediği bu beladan da kurtuluyoruz. Meclis'te yer alan sözde siyasi parti HDP eliyle evlatlarımız dağlara götürüldü ve kendi ordusuna silah çeviren bir hale getirdiler. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü devletimiz sayesinde sizlerin de bu mücadelesi sayesinde çocuklarımızın ailelerin kavuşacağı inancındayız" ifadelerini kullandı.