Haberler Yaşam Haberleri DSP Genel Başkanı anneleri ziyaret etti
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:13 Son Güncelleme: 19.11.2023 16:30

DSP Genel Başkanı anneleri ziyaret etti

DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve beraberindeki heyet Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek ziyaretinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü bir devlet olduğunu belirten Aksakal, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde emperyalistlerin desteklediği bu beladan da kurtuluyoruz” dedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DSP Genel Başkanı anneleri ziyaret etti

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 528 gündür aralıksız sürüyor. Annelerin evlat mücadelesine desteklerde devam ederken, DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ce beraberindeki heyet aileleri ziyaret etti.

Annelerle tek tek görüşen Aksakal, başta devletin olmak üzere farklı kesimlerin ailelerin yanında olduğunu söyledi. Görüşme sırasında aileler kırmızı karanfil dağıtan DSP Genel Başkanı Aksakal, bin 528 gündür süren bir çilenin burada var olduğunu belirterek, "Çocukların dağa götürülmesi emperyalistlerin bölge üzerinden ülkemize yönelik bir oyunudur. Cumhuriyetin kuruluşunda nasıl bunların hakkından Türküyle, Kürdüyle nasıl haklarından geldiysek yine geleceğiz.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Cumhurbaşkanımız önderliğinde emperyalistlerin desteklediği bu beladan da kurtuluyoruz. Meclis'te yer alan sözde siyasi parti HDP eliyle evlatlarımız dağlara götürüldü ve kendi ordusuna silah çeviren bir hale getirdiler. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü devletimiz sayesinde sizlerin de bu mücadelesi sayesinde çocuklarımızın ailelerin kavuşacağı inancındayız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zonguldak'ta Türk gemisine ulaşılamıyor! 12 mürettebatı vardı! Bir gemi de karaya oturdu!
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
Montella takımın çehresini değiştirdi
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
AB’yi şoke eden uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
DSP Genel Başkanı anneleri ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA