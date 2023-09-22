Dublörlü dolandırıcılık çetesine operasyon: 21 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofis sahipleri gibi şüphelilerin de bulunduğu şahısların 'dublör' kullanarak birçok vatandaşı dolandırdığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin kentte yüksek değerde arsa veya evi bulunan ve yurt dışında ikamet eden yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşların gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında tapu müdürlüğünde çalışan memurlardan öğrendiği, şüphelilerin bu arsa ve arazileri ele geçirmek için vatandaşların yerine benzerlerini kullanarak sahte ölüm, kimlik belgesi, veraset ilamı, noter vekaleti, nüfus adres bildirimi aldıkları, yine sahte evraklarla vatandaşlar adına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hattı çıkarttıkları, yapmış oldukları bu usulsüzlükler sonrasında gayrimenkullerin satış işlemlerine geçtiklerimi ortaya çıkardı.

Şafak operasyonu ile 130 polisin katıldığı, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve tapular ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, ekipler adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor.

Dublörlü satış

Ayrıca şüphelilerin dublör kullanarak mağdur bir vatandaşın gayrimenkulünü üstüne alışları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, dublörle birlikte alıcı gibi notere gelen şüpheliler, satış işlemini gerçekleştiriyor, işlemlerini yaptıktan sonrada ayrılıyorlar.