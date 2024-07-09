Düğüm çözüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde "Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında 1748 vatandaşı dolandıran 88 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ta araçlarını satmak isteyen vatandaşlara sahte dekont vererek araç devir işlemini gerçekleştirip, söz konusu araçların daha düşük fiyatlara üçüncü kişilere satıldığı belirlendi. Düğüm operasyonları kapsamında Samsun'da sahte internet siteleri üzerinden bungalov, prefabrik ve konteyner ev ile motosiklet ilanları vererek, haksız kazanç sağlandığı belirlendi.Düğüm operasyonları kapsamında Mersin'de polisin yaptığı çalışmada 'Sazan sarmalı' yöntemiyle araç satışı yapan ve sosyal medya platformları üzerinden "Sahte ürün" ilanı vererek haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilerin ilk belirlemelere göre suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 100 milyon lira değerinde 37 lüks araç, 17 tapu kaydı, 7 şirket ortaklık payları ve 142 banka ve kripto hesabına el konuldu.