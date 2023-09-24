Haberler Yaşam Haberleri Düğün çıkışında kavga çıktı! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 24.9.2023 11:29

Düğün çıkışında kavga çıktı! 1 ölü 2 yaralı

Kayseri'de, düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Düğün çıkışında kavga çıktı! 1 ölü 2 yaralı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir ve 2 arkadaşı, kimliği henüz bilinmeyen kişilerce bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Utku Can Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Düğün çıkışında kavga çıktı! 1 ölü 2 yaralı
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