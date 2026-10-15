Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

Sitenin arkasında, San Diego'da yaşayan Jeff ve Karina Besen çifti var. Yapacak yeni bir şey arayan çift, sinema, plaj ve komedi gösterilerinden sıkılmıştı. Jeff bir gün "keşke bir düğüne gidebilsek" dedi. Ancak çiftin çevresinde evlenecek kimse yoktu ve düğünlerin eğlenceli sosyal etkinlikler olmasına rağmen, katılabilmek için genellikle birini tanımak gerekiyordu.
Düğün boş koltuklar, iki sebepten kalabiliyor: Son dakika iptalleri ya da çiftin mekanın belirlediği asgari misafir sayısına ulaşamaması. Çiftler, bu boşluklara gitmesin diye ilan veriyor.
Süreç şu şekilde işliyor:
Yani para ödemek, düğüne girişi otomatik olarak garantilemiyor.
Fiyatlar düğüne göre değişiyor. Site yayına girdiğinde Tennessee'deki bir çift kişi başı 25 dolar isterken, New Jersey'in güneyindeki bir düğün için koltuklar 160 dolardan listelenmişti.
Platform Mart'tan bu yana yayında ve yaklaşık 20 bin kullanıcıya ulaştı. Nisan ayında kurucular, yaklaşık bir düzine koltuk sattıklarını ve platformda 300 misafir bulunduğunu söylüyordu; yani kullanıcı sayısı birkaç ayda hızla artmış görünüyor.
Şu an sitede yalnızca ABD'deki düğünler listeleniyor. Kurucular ilerleyen dönemde başka ülkelere açılmayı planlıyor.