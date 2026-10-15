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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:30

Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

ABD'de bir internet sitesi, düğünlerde boş kalan koltukları hiç tanımadıkları kişilere satmak isteyen çiftlerle düğüne katılmak isteyenleri buluşturuyor. Bilet fiyatları 25 dolardan başlıyor, site Mart'tan bu yana yaklaşık 20 bin kullanıcıya ulaştı.

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı
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Düğün davetiyeleri genellikle tanıdıklara gönderilir. Amerika'da kurulan bir internet sitesi ise bu kuralı değiştirmeye çalışıyor: Platform, düğününde boş koltuğu olan çiftlerle, hiç tanımadıkları bir düğüne katılmak isteyen insanları buluşturuyor.

Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

FİKİR NEREDEN ÇIKTI?

Sitenin arkasında, San Diego'da yaşayan Jeff ve Karina Besen çifti var. Yapacak yeni bir şey arayan çift, sinema, plaj ve komedi gösterilerinden sıkılmıştı. Jeff bir gün "keşke bir düğüne gidebilsek" dedi. Ancak çiftin çevresinde evlenecek kimse yoktu ve düğünlerin eğlenceli sosyal etkinlikler olmasına rağmen, katılabilmek için genellikle birini tanımak gerekiyordu.

Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

Çift, bu fikri bir iş modeline dönüştürmeye karar verdi. Sektörü araştırıp bir yazılımcıyla çalıştıktan sonra platformu Mart ayında yayına aldılar.

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Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

NASIL ÇALIŞIYOR?

Düğün boş koltuklar, iki sebepten kalabiliyor: Son dakika iptalleri ya da çiftin mekanın belirlediği asgari misafir sayısına ulaşamaması. Çiftler, bu boşluklara gitmesin diye ilan veriyor.

Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

Süreç şu şekilde işliyor:

  • Çiftler düğünleri için bir ilan açıyor, kaç yer olduğunu ve kişi başı ne kadar katkı istediklerini belirtiyor.
  • İlgilenen kişiler ilanlara göz atıp başvuru gönderiyor. Başvuruda, neden bu düğüne katılmak istediklerini anlatan kişisel bir mesaj da yer alıyor.
Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı
  • Başvuranlar kimlik doğrulamasından geçiyor: Devlet tarafından verilmiş bir kimlik belgesi ve buna uyan bir fotoğraf gönderiliyor.
  • Çift, her başvuruyu tek tek inceliyor. Ödeme ancak onaydan sonra alınıyor ve para, düğünün ardından ev sahiplerine aktarılıyor.

Yani para ödemek, düğüne girişi otomatik olarak garantilemiyor.

Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

FİYATLAR NE KADAR?

Fiyatlar düğüne göre değişiyor. Site yayına girdiğinde Tennessee'deki bir çift kişi başı 25 dolar isterken, New Jersey'in güneyindeki bir düğün için koltuklar 160 dolardan listelenmişti.

Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

NE KADAR BÜYÜDÜ?

Platform Mart'tan bu yana yayında ve yaklaşık 20 bin kullanıcıya ulaştı. Nisan ayında kurucular, yaklaşık bir düzine koltuk sattıklarını ve platformda 300 misafir bulunduğunu söylüyordu; yani kullanıcı sayısı birkaç ayda hızla artmış görünüyor.

Şu an sitede yalnızca ABD'deki düğünler listeleniyor. Kurucular ilerleyen dönemde başka ülkelere açılmayı planlıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı
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