Düğün davetiyesi artık satılıyor! 20 bin kişiye ulaştı

FİKİR NEREDEN ÇIKTI?

Sitenin arkasında, San Diego'da yaşayan Jeff ve Karina Besen çifti var. Yapacak yeni bir şey arayan çift, sinema, plaj ve komedi gösterilerinden sıkılmıştı. Jeff bir gün "keşke bir düğüne gidebilsek" dedi. Ancak çiftin çevresinde evlenecek kimse yoktu ve düğünlerin eğlenceli sosyal etkinlikler olmasına rağmen, katılabilmek için genellikle birini tanımak gerekiyordu.