Düğün dönüşü domuza çarpan araç hurdaya döndü: 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan 6 kuzen yakınlarının düğününe geldi. Düğünün ardından Furkan Gözen'in kullandığı araç Lice'ye dönüş için hareket etti. Lice ilçesi Bademli köyü yakınlarında aniden önlerine çıkan otobüse çarpmamak için sürücü Furkan Gözen, direksiyonu kırınca domuza çarptı. Şarampole yuvarlanan araç adeta hurdaya döndü. Kazada, 21 yaşındaki Yunus Gözen feci şekilde hayatını kaybetti. Korkunç kazada, 1'i ağır 6 kuzen ise yaralandı.

Yaralılardan kalbi duran ve müdahale ile hayata döndürülen Serkan Gözen'in uyutulduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlatırken, kuzenlerden geriye 2 saat önce düğünde gelin ve damat ile çekilen son fotoğrafları kaldı.