Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü 2 yaralı

Bartın'da seyir halinde bulunan bir otomobil ile kavşaktan çıkan başka bir otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi ölürken biri ağır 2 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gece saat 23.30 sıralarında Bartın- Kurucaşile yolu Akkonak kavşağında meydana geldi. Kurucaşile istikametine seyir halindeki Celil Demir (74) yönetimindeki araç ile Bartın yönünden gelerek Aliobası köyüne dönüş yapan Selçuk Eyşi (19) idaresindeki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası Eyşi yönetimindeki araç taklalar atarak yol kenarında kanala düştü. İstinat duvarına çarparak durabilen otomobilde sıkışan sürücü Selçuk Eyşi ile kuzeni Berat Yaprak (17) yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Erol Kahraman (19) ise ağır yaralandı Diğer araçta bulunan Hanife Demir (72) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Celil Demir'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken ile Erol Kahraman'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ölen Selçuk Eyşi ile kuzeni Berat Yaprak'ın arkadaşları Erol Kahraman ile Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyündeki bir düğünden döndükleri, diğer araçtaki Celil ve Hanife Demir'in de Bartın'da bir yakınlarının düğünü sonrası yola çıktıkları kaydedildi.Kazada yaşamını yitiren Selçuk Eyşi ve kuzeni Berat Yaprak,gözyaşları arasında toprağa verildi. Berat Yaprak'ın kardeşi 9 yaşındaki Bulut Yaprak elindeki oyuncakla birlikte ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.