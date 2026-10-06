Düğün günü “Evlilikten korkuyorum” deyip kaçtı! Yargıtay’dan emsal karar

İstanbul'da evlenme kararı alan çift, 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak düğün için hazırlıklara başladı. Düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesinde ise erkeğin eline de altın konulması konusunda taraflar arasında tartışma çıktı. Ertesi gün kız tarafı düğün hazırlıklarıyla uğraşırken damat, evlilikten vazgeçtiğini telefonla bildirdi. Erkek, "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım" diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi.

MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Nişanın bozulmasının ardından erkek tarafı, tazminat ve hediyelerin iadesi için dava açtı. Kadın ise karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Bakırköy 13'üncü Aile Mahkemesi, ziynet eşyalarının bir bölümünün iadesine karar verdi. Ancak tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti. Kararın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56'ncı Hukuk Dairesi'ne taşındı. 2024 yılında verilen kararın ardından taraflar bu kez Yargıtay'a başvurdu.

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, erkek tarafının temyiz itirazlarının tamamını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini ise yeniden değerlendirdi. Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'nun 121'inci maddesine göre nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebileceğini hatırlattı. Kararda, nişanın bozulmasının taraflarda üzüntü oluşturmasının tek başına manevi tazminat için yeterli olmadığı belirtildi. Ancak olayın koşullarına göre kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde tazminata hükmedilebileceği vurgulandı.

"KADININ KİŞİLİK HAKLARINI İHLAL ETTİ"

Yargıtay, somut olayda erkeğin düğün günü evlenmekten vazgeçtiğine dikkat çekti. Daire, erkeğin "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım" şeklindeki söylemlerinin kadının kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Nişanı haksız şekilde bozan tarafın erkek olduğunu belirleyen Yargıtay, kadın lehine hakkaniyete uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Daire, belirlenecek tazminatın ceza niteliğinde olmaması ve kadına haksız bir zenginleşme sağlamaması gerektiğini vurguladı. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56'ncı Hukuk Dairesi'nin kararını, kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesi yönünden bozdu. Kararın diğer bölümlerini ise onadı.