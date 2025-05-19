Düğün magandalarına cep yakan ceza

Ankara'da Konya Yolu istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda bulunan 4 sürücüye 49 bin 810'ar TL para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi. Ambulansların can taşıdığının ve zamanla yarıştığının unutulmaması gerektiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'e sunduklarını yeni yasa teklifinde daha ağır cezaların uygulanacağını söyledi.Sosyal medyada Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili bir paylaşım yapılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bu araçlar tespit edildi. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplam 49 bin 810 TL para cezası uygulandı. Öte yandan sürücüler U.G. B.K. ve B.T.S.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten adli işlem başlatıldı, 3 araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifini Meclis'e sunduklarını kaydederek "Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" ifadelerini kullandı.