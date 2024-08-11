Haberler Yaşam Haberleri Düğün salonuna silahlı saldırı! 20 yaşındaki genç öldü 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 11.8.2024 10:17 Son Güncelleme: 11.8.2024 10:22

Düğün salonuna silahlı saldırı! 20 yaşındaki genç öldü 4 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonu önüne motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırıda 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Eren’in babası sosyal medya hesabından; “Canımdan çok sevdiğim oğlum Zafer Menziline kavuşmuştur mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Düğün salonuna silahlı saldırı! 20 yaşındaki genç öldü 4 kişi yaralandı

Olay, saat 22.15 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, daha önceden husumetli olduğu bir kişiyi hedef alarak silahla defalarca ateş açtı. Çevrede bulunan bir düğün salonunun önünde bekleyen gruba ve sokaktaki vatandaşlara da isabet eden mermilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zafer Eren (20) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevreye saçılan onlarca mermi kovanı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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Düğün salonuna silahlı saldırı! 20 yaşındaki genç öldü 4 kişi yaralandı
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