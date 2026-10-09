Düğünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir düğün salonunda akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Düğün salonunda başlayan tartışmanın ardından taraflar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Ancak gruplar arasındaki gerginlik devam etti. Düğün salonunda meydana gelen tartışmanın ardından taraflar arasında evlerin önünde yeniden gerginlik yaşandı. büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 32 yaşındaki M.Y., 47 yaşındaki M.Y. ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı, sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, acil serviste tedavi altına alındı.

M.Y.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.Y., (32) burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeden M.Y.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kavgada yaralanan 2 kişini tedavileri devam ediyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.