Haberler Yaşam Haberleri Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti: 30 kişi acil servise kaldırıldı
Giriş Tarihi: 1.9.2023 23:56

Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti: 30 kişi acil servise kaldırıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düğün evinde dağıtılan yemekten zehirlendiği değerlendirilen 30 kişi tedavi altına alındı.

AA
Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti: 30 kişi acil servise kaldırıldı

Tören öncesi düğün evinde davetlilere pilav, tavuk ve ayran ikram edildi. Yemek sonrası Sapanca Belediyesi Düğün Salonu'ndaki törende davetlilerden bazılarında mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla diğerleri de 112 Acil Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 30 kişi, tedavi altına alındı.

Düğün töreni, davetlilerin rahatsızlanması nedeniyle erken bitti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
SON DAKİKA | Kandil ve Asos'a hava harekatı! Teröristlerin üsleri yerle bir edildi
SON DAKİKA: Filenin Sultanları finalde! İtalya'yı devirdik: Tarihte 3. kez...
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Milletimiz yeni bir anayasayı hak ediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kartal'da skandal olay! Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi
Atatürk anlaşılırsa Atatürkçü olmadıkları anlaşılacak, bütün mesele bu
Wagner’in akıbeti belli oldu! Pentagon sözcüsü bu sözlerle ilan etti
SON DAKİKA | İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye için umutluyuz!
Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddialarına yalanlama
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti: 30 kişi acil servise kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA