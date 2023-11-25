Düğünde eski eş dehşeti

Gaziantep'te, Emirhan Urgunludaş'tan boşanan Melisa Baş (23), Bektaş Kara (24) ile evlenmeye karar verdi. Çiftin önceki akşam da düğünü vardı. Ancak bu durumu gururuna yediremeyen Emirhan Urgunludaş, akrabalarıyla birliklikte, önceki akşam Aydıntepe Mahallesi'nde yapılan sokak düğününü bastı. Düğündekilere rastgele ateş açan saldırganlar kaçtı. Kurşunlara hedef olan, aralarında gelinin babası İbrahim Baş ile damadın ağabeyi Murat Kara'nın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan evli ve 3 çocuk babası Murat Kara (32), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gelinin babası İbrahim Baş'ın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, soruşturma sürüyor.