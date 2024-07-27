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Giriş Tarihi: 27.7.2024 20:35

Düğünde inanılmaz olay: Tabancası ateş aldı! Kendisi öldü, arkadaşı yaralı...

Adıyaman Besni'de, düğünde şarjör değiştirirken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralan Hasan Gürsoy (64) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, arkadaşı Vakkas Eryalçın ise yaralandı.

DHA
Düğünde inanılmaz olay: Tabancası ateş aldı! Kendisi öldü, arkadaşı yaralı...

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğüne katılan Hasan Gürsoy tabancası ile ateş ettikten sonra şarjörü değiştirmek istedi. Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu Hasan Gürsoy ve Vakkas Eryalçın yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Hasan Gürsoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gürsoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Eryalçın'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Düğünde inanılmaz olay: Tabancası ateş aldı! Kendisi öldü, arkadaşı yaralı...
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