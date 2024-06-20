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Giriş Tarihi: 20.6.2024 23:53 Son Güncelleme: 20.6.2024 23:59

Düğünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı

Malatya’da düğünde akraba olan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Düğünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Açılan ateş sonucu Abdullah Kazıcı (53) ile askeri personel olduğu belirtilen oğlu Aydın Kazıcı yaralandı. Zanlı kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı baba ve oğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Kazıcı hayatını kaybetti.

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, askeri personel olduğu belirtilen A.K.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın zanlısı R.K.'nın suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Düğünde kanlı hesaplaşma: 1 ölü 1 yaralı
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