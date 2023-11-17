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Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:31 Son Güncelleme: 17.11.2023 11:33

Düğünde ‘müziğin sesini kısın’ cinayeti: 1 ölü, 7 yaralı

İzmir'de sokaktaki düğünde müziğin sesinin kısılmasını isteyen 18 yaşındaki Metin S. bu nedenle düğün sahipleri ile tartıştı. Tartışmanın ardından eve gidip pompalı tüfeğini alan Metin S. sağa sola rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış yaşamını yitirirken, 7 kişi ise yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Düğünde ‘müziğin sesini kısın’ cinayeti: 1 ölü, 7 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Menemen ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. Düğünün yapıldığı yere yakın oturan 18 yaşındaki Metin S. müziğin kapatılmasını istedi.

Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi. Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan Metin S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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Düğünde ‘müziğin sesini kısın’ cinayeti: 1 ölü, 7 yaralı
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