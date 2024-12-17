Dünya Arap Dili Gününde 22 ülkenin kültürü tanıtıldı

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Arap Dili Günündeki etkinlikte 22 Arap ülkesinin kültürel değerleri, kıyafetleri ve yemekleri tanıtıldı. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kızılcık: "Suriye sadece Türkiye'nin gündemi değil dünyanın da gündemini oluşturuyor. Türkiye' Suriyeye model olacak. Suriye olayıbir çok ülkenin oyununu bozdu" dedi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "18 Aralık Dünya Arap Dili Günü" kapsamında "Özgür Suriye" gündemli etkinlik düzenlendi. 22 arap ülkesinin öğrenci temsilcisinin katıldığı etkinlikte kısa film gösterildi. Etkinlikte, kadınlardan oluşan "Zeygah Ritim Topluluğu" müzik dinletisi sundu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekai Kardaş, programda, dünyada en çok konuşulan diller arasında beşinci sırada yer alan Arapçayı yaklaşık 225 milyon kişinin konuştuğunu söyledi.

ARAPÇA DÜNYADA KONUŞULAN EN YAYGIN DİLLER ARASINDA DÖRDÜNCÜ

Prof. Dr. Kardaş, "Birleşmiş Milletlerin 1946'da kabul ettiği tasarıya göre Fransızca, Çince, İngilizce, Rusça ve İspanyolcadan sonra Arapça dünyada konuşulan en yaygın diller arasında yer almaktadır. Özellikle İslamiyet'ten sonra Türk diline kelime geçişinin en yoğun olduğu dil Arapça olmuştur." dedi. Arapçanın ortak kültür ve tarihin dili olması nedeniyle ülkede Arap dili eğitimi ve öğretiminin resmi kurumlarda okutulmaya devam ettiğini belirten Kardaş, "Fakültemizde Arap Dili Edebiyatı ile Arapça Mütercim ve Tercümanlık ana bilim dallarında Arapça eğitimimiz devam etmektedir. Suriye'de iç savaş sebebiyle ülkemize gelen öğrencilerimizle bugüne kadar iyi ilişkilerimiz oldu. Onurlu duruşları ve bu elde ettikleri başarı nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

PROF. KIZILCIK, "SURİYEDE BİR BAYRAM HAVASI VAR"

İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ise 22 ülke arasında her yıl birini daha fazla detaylı tanıttıklarını dile getirdi. Geçen yıl Filistin ve Fas'ı tanıttıklarına dikkati çeken Kızılcık, "Bu sene Mısır ile Lübnan'ı gündeme almıştık. Görüşmelerimiz de başladı ama onları ileri bir tarihe erteledik. Çünkü Suriye'yi gündeme alma durumuna geldik. Suriye'de bir bayram havası vardı. Suriye sadece Türkiye'nin gündemi değil dünyanın da gündemini oluşturuyor. Suriye'deki yönetim değişikliğinde Türkiye model ülke olacak. " ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kızılcık, üniversitedeki Suriyeli öğrencilerinin ve hocaların bir haftadan beri lokum ve tatlı dağıttığını belirterek, "Mazlum ve mağdur bir Suriye halkı vardı. Hapishanelerde yaşananları hepiniz izlediniz. Görünce vicdanımız sızladı. 3,5-4 milyon Suriyeli kardeşlerimizi biz ağırladık. Başımızın üstünde yeri var. Bu harekat Suriyenin kurtuluşu olmuştur. Bu yıl Suriye'yi tanıtmamızın önemi çok büyük Dünyaya istenmeyen olayların önlenmesini sağlamış cezaevindeki insanlık dışı olayları dünyaya göstermiştir.Bundan sonra muhaliflerin birleşmesi ile bir Türkiye modeli yönetim hakim olacaktır. Suriyenin durumu bir çok menfaat güden ülkelerin oyununu bozmuştur"" dedi. Etkinlikte, Arap ülkelerinin kültürel değerleri, kıyafetleri ve yemeklerinin tanıtıldığı stantlar gezildi.Stantları bulunan 22 ülkenin öğrrencileri başta Suriye bayrakları ile halay çekip dans ettiler.