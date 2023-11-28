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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Dünya Aşçılar Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu

41 ülkeden bine yakın aşçı 4 gün boyunca 20 farklı kategoride kıyasıya yarıştı. Şampiyonada Türk Şefler Ekibi birinci olarak Altın Kupa’yı kazandı. Yarışmada Tataristan ikinci, İran ise üçüncü oldu

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Dünya Aşçılar Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu
Dünya Aşçılar Şampiyonası (World Chefs Cup), Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı ile eşzamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. 41 ülkeden bine yakın aşçı 4 gün boyunca 20 farklı kategoride kıyasıya yarıştı. Discover Events ve Türk Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (Taşpakon) işbirliğiyle düzenlenen şampiyonada Türk Şefler Ekibi 1'inci olarak Altın Kupa'yı kazandı. Yarışmanın 2'ncisi Tataristan, 3'üncüsü ise İran oldu. Girdikleri tüm kategorilerde ödül kazanan Tataristan ekibi Klasman Kupası'nı da kucakladı. Milli Mutfak Hareketi çerçevesinde düzenlenen yarışmada, yarışmacıların hazırladığı tabaklar, bakliyattan meyve- sebzeye, et ve süt ürünlerinden unlu mamullere kadar Türkiye'de yetişen yerli ve milli ürünlerle yapıldı, pek çok etkinlik ve söyleşi düzenlendi. Etkinlik boyunca, yarışmaya eşzamanlı olarak "Uluslararası Şef Söyleşileri" başlıklı konferanslar da düzenlendi.

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Dünya Aşçılar Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu
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