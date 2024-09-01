Dünya Barış Günü’nde el sıkışarak barıştılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl yaşanan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından iki aşiret arasında başlayan kan davası bölgenin ileri gelenlerinin araya girmesiyle dava büyümeden barışla sonuçlandı. Geçen yıl Kızıltepe ilçe merkezinde meydana gelen ve 18 yaşındaki Mervan Çakır'ın ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Şeyhi aşiret ve Cevzati aşireti arasında başlayan husumet aileler arasında sulh için çaba sarf eden kanaat önderleri Seydo Çılgın, Eyyüp Gökçen, Suud İlhan, Şirin Yiğit ve Davut Dündar ile bölgenin alimlerinden Seyda Şeyh Mihdi Heleli ve Mola Süleyman Kurutkan'ın girişimleri sonucu barışla sonuçlandı.

İki aşiret arasında sağlanan barış nedeniyle Artuklu ilçesine bağlı Cevzat köyünde iki aile fertlerinin katılımı ile barış yemeği verildi. Barış Yemeğine Kızıltepe ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin ilçe Jandarma komutanı ve ilçe emniyet müdürü, barış heyeti, bölgenin ileri gelen aşiret liderleri, iki aşiret mensupları ile davetliler katıldı. Sağlanan barışı için Cevzat köyüne gelen Şeyhi aşireti ileri gelenleri Mehmet Vejdi Kahraman, İsmail Özkan, Ahmet Özkan ve diğer aşiret fertleri köyün girişinde barış heyeti ve Cevzat aşireti aile büyüğü Hacı Mehmet Kerem, Köy Muhtarı Soner Kanat Babası Abdulkadir Çakır ve aile fertleri tarafından karşılanarak el sıkıştılar.

Barış yemeği öncesi okunan Kur'an-i Kerim'in ardından Şeyhi aşireti lideri Mehmet Vejdi Kahraman yaptığı konuşmada barış için çaba gösteren barış heyetine ve emeği geçenler ile husumeti sona erdiren Cevzati aşireti büyükleri ve fertlerine ve katılımcılara teşekkür ederek, " En büyük mertliğin erdemliğin af etmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için başta aile büyükleri ve kıymetli Cevzati aşireti fertlerine minnettarlığımızı sunuyoruz Allah onlardan razı olsun. Ayriyeten bu barışta emeği geçen kanaat öndelleri heyetindeki kardeşlerime de teşekkür ederim Allah onlardan da razı olsun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum." İfadelerine yer verdi.

Proğramda bir konuşma yapan Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ise, sulh için bir araya gelen iki aşireti tebrik ederek, "bugün güzel bir günde bir aradayız, Peygamber efendimizin çok güzel bir hadisi var 'bir hayat kurtaran insanlığın hayatını kurtarmış gibidir' Bundan dolayı bugün burada olmak ayrı bir mutluluk buna vesile olan kıymetli kanaat önderlerimize ve af edici tarzıyla iki aileye teşekkür ediyorum. Bu barış günü inşallah bölgemizde de diğer olaylara örnek temennisini yüce mevladan diliyorum." Dedi.

Seyda Şeyh Mihdi Heleli'de yaptığı dua konuşmasında, Allahın emirlerinden birisininde ' Muminler ancak kardeştir, öyleyse Müslümanlar arasında islah edin barışı sağlayın' buyurduğunu hatırlatarak "her iki tarafından işin büyümemesi için nefislerini yenip hep beraber bu yükü kaldırdıkları barışa yanaştıkları için rabbim hayırlarını kabul etsin, bu barışa vesile olanlarında hayrını kabul etsin." Diyen Seyda şeyh Mihdi, İnsanların kalbini barışla, kardeşlikle muhabbetle doldurmasını ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını nasip etmesini diledi.

Konuşma ve duaların ardından hayatını kaybeden Mervan Çakır'ın babası A.Kadir Çakır ile karşı taraftan Özkan ailesi adına aile büyüğü İsmail Özkan katılımcıların huzurunda bir daha tokalaşarak barış el uzatıp husumete son vererek sulhu seçiklerini ilan ettiler.

Daha sonra davetliler ve iki aşiret fertleri yapılan barış nedeniyle verilen barış yemeğinde aynı sofrada bir araya geldi.

Barışın sağlanması için çabalayan barış heyetinde yer alan Seydo Çılgın ile Davut Dündar yaptıkları açıklamada, iki aşiretin barış çabalarını sonuçsuz bırakmadıkları ve sulh için gösterdikleri özveri nedeniyle tebrik ederek teşekkür ettiler.