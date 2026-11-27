Dünya bu Türk lezzetlerini konuşuyor! En iyi yemekler listesinde Türkiye sürprizi
Dünyanın farklı mutfaklarından yüzlerce lezzetin değerlendirildiği listede Türkiye'den yemekler de dikkat çeken sonuçlara imza attı. Geleneksel tariflerden yöresel tatlara uzanan Türk mutfağı, uluslararası sıralamada bir kez daha adından söz ettirdi.
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Listenin üst sıralarında yer alan Türk yemekleri, hem çeşitliliği hem de kendine özgü hazırlanışlarıyla öne çıktı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıkan bu lezzetlerin dünya mutfağındaki yeri, sonuçlarla birlikte yeniden gündeme geldi.
Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Türkiye'den 10 lezzet yer aldı. İşte Türk yemeklerinin listedeki sıralamaları:
5- CAĞ KEBABI
14- BEYRAN
26- BEYTİ
33- ÇÖKERTME KEBAI
38- HÜNKAR BEĞENDİ
48- İSKENDER
53- KUZU ŞİŞ
57- ADANA KEBABI
61- ALİNAZİK KEBABI
87- PAÇANGA BÖREĞİ
Haber GirişiAleyna Bilgetekin - Editör
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Dünya bu Türk lezzetlerini konuşuyor! En iyi yemekler listesinde Türkiye sürprizi