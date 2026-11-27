Listenin üst sıralarında yer alan Türk yemekleri, hem çeşitliliği hem de kendine özgü hazırlanışlarıyla öne çıktı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çıkan bu lezzetlerin dünya mutfağındaki yeri, sonuçlarla birlikte yeniden gündeme geldi.