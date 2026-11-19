TÜRKİYE'DE 11'İNCİ, VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 4'ÜNCÜ SIRADA

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027'de dünya genelindeki konumunun yanı sıra Türkiye sıralamasında da dikkat çeken bir derece elde etti. Üniversite, Türkiye'deki kurumlar arasında 11'inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 4'üncü sırada yer aldı.

Üniversitenin resmi açıklamasında, değerlendirmede 52,98 puan aldığı ve geçen yılki 33,93 puanlık sonucunu yükselttiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'den yalnızca 13 üniversitenin dünya genelinde ilk 200'e girebildiği sıralamada İstanbul Nişantaşı Üniversitesi de bu kurumlar arasında yer aldı.