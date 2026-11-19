Uluslararası üniversite sıralamalarında bu kez Türkiye'den bir okulun yükselişi dikkat çekti. Geçen yıl 501-600 bandında yer alan üniversite, 2027 sonuçlarında dünya genelinde ilk 200 arasına girerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. İşte uluslararası araştırmada öne çıkan o üniversite ve sıralamadaki yeri...
Dünyanın farklı ülkelerindeki üniversitelerin bilimsel araştırma performansını değerlendiren Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027 sonuçları açıklandı. 102 ülke ve bölgeden 1058 üniversitenin değerlendirildiği listede İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl 501-600 bandında yer aldığı sıralamada dünya genelinde 175'inci sıraya yükseldi. Üniversite, Türkiye sıralamasında 11'inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 4'üncü oldu.
Times Higher Education tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027, üniversitelerin farklı bilim dallarını bir araya getirerek yürüttükleri araştırmaların performansını ölçüyor. Bu yıl 102 ülke ve bölgeden 1058 üniversitenin yer aldığı değerlendirmede İstanbul Nişantaşı Üniversitesi de üst sıralarda kendine yer buldu.
Üniversitenin resmi açıklamasına göre İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, 2026 değerlendirmesinde 501-600 bandında bulunurken 2027 sonuçlarında dünya genelinde 175'inci sıraya yükseldi. Üniversitenin önceki yılın detaylı verilerine dayanan analizinde 582'nci sıradan 175'inci sıraya ilerlediği ve 407 basamaklık yükseliş kaydettiği belirtildi.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027'de dünya genelindeki konumunun yanı sıra Türkiye sıralamasında da dikkat çeken bir derece elde etti. Üniversite, Türkiye'deki kurumlar arasında 11'inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 4'üncü sırada yer aldı.
Üniversitenin resmi açıklamasında, değerlendirmede 52,98 puan aldığı ve geçen yılki 33,93 puanlık sonucunu yükselttiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'den yalnızca 13 üniversitenin dünya genelinde ilk 200'e girebildiği sıralamada İstanbul Nişantaşı Üniversitesi de bu kurumlar arasında yer aldı.
THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin farklı bilimsel alanları bir araya getirerek araştırma yürütme, akademik iş birlikleri geliştirme ve bilimsel çalışmaların etkisini ortaya koyma kapasitesini değerlendiriyor.
Sıralamada üç temel başlık dikkate alınıyor:
Araştırma girdileri: Yüzde 19 ağırlık
Araştırma süreçleri: Yüzde 16 ağırlık
Araştırma çıktıları: Yüzde 65 ağırlık
Araştırma çıktılarının toplam değerlendirmedeki ağırlığının yüzde 65 olması, bilimsel çalışmaların sonuçları ve etkisinin sıralamada belirleyici unsurlar arasında bulunduğunu gösteriyor.
THE 2027 değerlendirmesinde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, araştırma girdileri kategorisinde 72,3, araştırma süreçlerinde 45,8 ve araştırma çıktılarında 49,1 puan aldı. Üniversitenin genel puanı ise 52,98 olarak açıklandı.
Üniversitenin resmi açıklamasında, CERN CMS Deneyi'ne tam üyeliği ve uluslararası akademik iş birliklerinin araştırma ekosisteminin gelişimine katkı sunan çalışmalar arasında olduğu ifade edildi.