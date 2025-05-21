Dünya Çay Günü, sıradışı demlemelerle kutlandı

Çay, sudan sonra dünyada en popüler içecek. Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Çay Günü olarak ilan edilen 21 Mayıs'ta bu içeceğin sadece ekonomik değil kültürel açıdan da küresel önemi ve değeri vurgulandı. Birçok toplumda anlamlı bir rol oynayan çay, birleştirici ve misafirperver bir içecek olarak kabul ediliyor. Çayın kesin kökeni bilinmemekle birlikte, BM'ye göre, kuzeydoğu Hindistan, kuzey Myanmar ve güneybatı Çin'de ortaya çıktığına inanılıyor. Çayın 5 bin yıl önce Çin'de tüketildiğine dair kanıtlar var ve bu da onu dünyanın en eski içeceklerinden biri yapıyor. Çin dünya çayının neredeyse yarısını (% 48) üretiyor. Ardından yüzde 20 ile Hindistan, yüzde 8 ile Kenya, yüzde 4 ile Türkiye, yüzde 3 ile Sri Lanka geliyor. Çayın en büyük tüketicisi olan Çin'de tüketim, 2022'de 3 milyon tona ulaşarak küresel tüketimin yüzde 46'sını oluşturdu.