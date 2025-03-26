Dünya Down Sendromu Günü’nde anlamlı buluşma

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı, Dünya Down Sendromu Günü vesilesiyle Kahramanmaraş'ta özel bir iftar programı düzenledi. Ramazan ayının birlik ve paylaşım ruhunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen programa, Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile 6 Şubat depremlerinde yetim kalan çocuklar ve koruyucu aileleri katıldı. Çocuklar, şarkıcı Reynmen ile radyocu Talha Bora Öge ile eğlenceli vakit geçirdi. Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan, "Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, hepimize umut ve güç veriyor" ifadelerini kullandı. SABAH