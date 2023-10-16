Dünya Gıda Günü’nde okulda öğrencilere suyun önemi anlatıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesinde bulunan Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu'nda 2. sınıf öğrencilerine bu yılki kutlamaların mottosu olan 'Su Hayattır, Su Gıda Demektir' anlatıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da yaptığı açıklamada 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün Adana'da da çeşitli etkinliklerle kutlandığını be bu yılki temanın 'Su Hayattır, Su Gıda Demektir' olarak belirlendiğini ifade etti.

Kökçüoğlu, "Su diğer gıda maddeleri gibi hayatın vazgeçilmez gıda unsurlarından biridir. Bakanlığımızın da suda tasarruf ile ilgili çalışmaları var. Dünya gıda gününün bu yılki teması ile bakanlığımızın çalışmaları bir araya gelmiş durumda. Bizler de Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerek okullarda gerekse bilbordlarda yaptığımız çalışma ile Dünya Gıda Gününü bu yılki temasına uygun bir şekilde kutluyor, genç nesillerimizi bilinçlendiriyoruz" dedi.