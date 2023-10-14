Dünya Görme Günü’nde körlüğün önlenebilir olduğuna dikkat çekildi

Dünya Görme Günü'nde körlüğün önlenebilir olduğuna dikkat çeken Optisyen Fahrettin Keleş, Dünya genelindeki 285 milyon görme engellinin yaklaşık yüzde 80'inin önlenebilir olduğunu açıkladı.

Göz sağlığına ve görme kusurlarına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde her yıl Ekim ayının ikinci haftası Perşembe günü kutlanan Dünya Görme Günü, körlüğü önlenebilir bir sorun olarak ele alıyor ve insanları düzenli göz muayeneleri ve taramaları yapmaya teşvik ediyor. Dünya genelinde 285 milyon görme engelli insan bulunduğunun ve bu engelliliklerinin yüzde 80'i erken teşhis edilerek önlenebilir göz rahatsızlıklarından kaynaklandığının altını çizen Optisyen Fahrettin Keleş, görme kusurları özellikle çocukluk çağında tespit edildiğinde daha etkili şekilde tedavi edilebileceğinin altını çizdi.

Dünya Görme Günü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen tüm dünyanın dikkatini göz ve görme kusurlarına dikkat çekmek üzere her yıl ekim ayının 2. haftası Perşembe günü düzenlenen farkındalık günüdür.

DÜNYA GENELİNDE 8 MİLYON İNSAN TEDAVİLERDEN DOLAYI İŞLEVSEL GÖRME ENGELLİ OLMUŞTUR

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen gerekli tarama ve bilgilendirmelerle körlük ve görme bozukluklarının yüzde 80 oranında önlenebileceğini belirten Optisyen Fahrettin Keleş, "Düzenli şekilde gerekli göz muayenesi ve taramaların yapılması görme kayıplarının önüne geçecektir. Özellikle bu muayeneler çocuklarda 3 ile 6 ay arasında sıklıkla yapılmalıdır. Ülkemizde ise görme engellilik oranı yüzde 0,4 olarak verilmiştir. Glokom, katarakt, maküla dejenerasyonuna bağlı körlük belirtileri erken tanı ve tedavilerle en az yüzde 25 oranında azaltılabilmektedir. Dünya çapında 8 milyon insan geç kalınmış tetkit ve tedavilerden dolayı işlevsel olarak görme engellidir. Bu konuda tüm yetkililer tarafından halk bilinçlendirilmeli ve bu farkındalığın artması sağlanmalıdır" dedi.

Ayrıca, az gören hastalara yardımcı olacak çözümler araştırılmalı ve teleskopik göz muayenesi daha yaygın hale getirilmelidir diyen Fahrettin Keleş, "Teleskopik gözlükler, görme derecesine ve hastalığın türüne göre özelleştirilebilir ve az gören kişilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırabilir. Ancak bu gözlükler, bir tedavi aracı olmadığı ve sadece rehabilitasyon için kullanıldığına dikkat çekmek isterim. Çocuktan yetişkine birçok göz hastalığına günlük hayatı kolaylaştırmada ciddi çözümler sunan bu ürünlere teleskopik göz muayenesi yapan hastanelerde muayene olduktan sonra yetkili satış noktalarını tespit ederek temin edilebilir. Az gören kişilere, teleskopik gözlükleri kullanmaya başladıklarında bir alışma süreci geçirebileceklerinin ve normalden daha yakın mesafelerde daha iyi göreceklerinin açıklanması gerekmektedir. Son olarak, az gören hastalar için teleskopik sistemler ve yardımcı aparatlar gibi çeşitli teknolojik çözümler sunularak günlük yaşamlarının daha kolay hale getirilmesi önemlidir. El büyüteçleri gibi pratik yardımcılar, günlük yaşamdaki basit görevlerde büyük bir fark yaratabilir. Bu tür yardımcı aparatların az gören kişilere ulaşılabilirliğini artırmak için çaba harcanmalıdır" açıklamasında bulundu.