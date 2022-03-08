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Giriş Tarihi: 8.3.2022 14:27

Dünya kadınlar gününde polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dünya kadınlar gününde polis Taksim’de kadınlara çiçek dağıttı

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı.

Polis ekipleri ayrıca İstiklal caddesinde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.

Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar güvenlikleri memnuniyetlerini dile getirdi.

Polislerin dünya kadınlar gününde caddede yürüyen kadınlara çiçek taktim etmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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Dünya kadınlar gününde polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
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