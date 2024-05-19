Dünya kültürleri Bursa’da sergilendi

Mustafakemalpaşa'da her eğitim yılı sonunda özenle hazırlanan el sanatları ve resim sergileriyle farkındalık oluşturan TOKİ Ayasbey Anadolu Lisesi, bu yıl da dünya ülkelerinin kültürel-tarihi değer ve eserlerinin tanıtıldığı bir görsel şölene ev sahipliği yaptı.

Interactive Culture Day (İnteraktif Kültür Günü) ve Resim Sergisi'nin açılışına Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Sabri Tekin ve Hüseyin İçal, TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Koç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul öğrencilerinden oluşan müzik grubunun şarkıları eşliğinde açılışı yapılan sergide, 9 ülkenin kültürü, görsellerle tanıtıldı.



9 ÜLKENİN KÜLTÜRÜNE GÖRSEL TANITIM

TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi Yabancı Dil öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlik kapsamında Türkiye, İngiltere, İspanya, Mısır, Almanya, Fransa, Rusya, Japonya ve İtalya'yı kapsayan 9 ülkenin sunumları İngilizce ve Almanca dillerinde yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı materyaller, ülkelerin tarihi, yemek kültürleri, kültürel değerleri, geleneksel giyimleri, mimarileri, cazibe merkezleri, dini bayramlar ve ritüellerin yanı sıra önemli sembollerini kapsayan çalışmalar, tanıtım stantlarında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

RESİM SERGİSİNE TAM NOT

Büyük ilgi gören kültür sergisinin resim bölümünde ise 140 adet tuval üzerine akrilik boya çalışması, 55 adet 80'ler ve 90'lar temalı afiş tasarımı çalışması, 50 adet karışık teknikte(kolaj, suluboya, pastel boya) çalışmaları, 20 adet Bristol kağıdı üzerine nokta-çizgi çalışması, 30 tane porselen üzerine çini motifi tasarımları, 20 adet şablon baskı tasarımları ve 10 adet 'sevgi temalı' heykel çalışmaları izlenime sunuldu.

YÜRÜYEN TABLOLAR İLGİ ÇEKTİ

Sergiyi gezen katılımcılar en ufak detayı dahi atlamayan eser sahibi öğrencilerden ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretçilerden tam not alan sergide, dünya çapında ün salan ressam ve tabloları canlandıran öğrenciler de büyük ilgi çekti. Öğrencilerden Sudenaz Sizgen 'Frida Kahlo'yu, İbrahim Mert Sevinç 'Salvador Dali'yi, Alper Aytış 'Vincent Van Gogh'u, Nigar İmrek ise Johannes Vermeer'in

'İnci Küpeli Kız' eserini canlandırdı.