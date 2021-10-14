Dünya Merhamet Ödülü, Kayserili Afgan doktor Zakire Hekmat’a verildi

Afganistan'daki Taliban zulmünden kaçarak Kayseri'ye yerleşen Zakira Hekmat, Türkiye'de okuyup doktor olduktan sonra Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni (ARSA) kurdu. Yaptığı yardım çalışmalarıyla hem mültecilerin hem de Türk ailelerin iyilik meleği olan Hekmat, geçtiğimiz yıl Amerika'da dünya barış elçisi seçilmişti.

DÜNYA MERHAMET ÖDÜLÜ DE AFGAN DOKTORA

Mültecilerle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle taktir toplayan Afgan Doktor Zakire Hekmat'a bir ödülde Tayvan'dan geldi. Hekmat, Tayvan merkezli uluslararası Supreme Master Ching Hai tarafından bu yıl ki dünya merhamet ödülüne layık görüldü. 2009 yılından bu yana insani faaliyetin yönetiminide görev alan Zakire Hekmat; "Böylesine büyük bir ödülün bana verilmesi benim için büyük bir mutluluk. Bugüne kadar milliyet ve ırk ayrımı yapmadan tüm mültecilere yardım etmeye çalıştım. Yaptığımız çalışmaların bu şekilde ödüllendirilmesi ise bize güç veriyor" dedi.

4. ÖDÜLÜNÜ ALDI

Dr. Zakira Hekmat 2007 yılında Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Vakfı tarafından "Genç Liderler Ödülü'ne" , 2020 yılında ise ABD Merkezli Hasna Örgütü tarafından "Yılın Barış Elçisi" unvanına layık görüldü. Genç doktor yaptığı uluslar arası iyilik çalışmaları nedeniyle Türkiye'de ise İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) tarafından ilk kez verilen Angela Burdett-Coutts (Yoksullar Kraliçesi) ödülünün de sahibi oldu. Zakire Hekmat son olarak Uluslararası Supreme Master Ching Hai topluluğu tarafından tarafından 2021 Dünya Merhamet Ödülü'nün sahibi oldu.

TÜRKİYE BENİM VATANIM

Taliban zulmünden kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirten Afgan Doktor Zakire Hekmat; "liseden sonra Türkiye'ye geldim. Erciyes Üniversitesi'nde okuyup doktor oldum. Ben Türkiye sayesinde okudum. Benim için doğum yerim önemli değil, nefes alıp ve yaşadığım toprak benim ülkemdir. O yüzden Türkiye benim vatanımdır" diye konuştu.

12 YILDIR İYİLİK YAPIYOR

Türkiye'de Afgan Mülteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kuran Doktor Zakire Hekmat; "Türkiye'nin 52 kentinde 370 mülteci gönüllüden oluşan bir ağ kurdum. Ekibimle birlikte dil eğitimi, kültürel ve sosyal uyum, kadınları güçlendirici faaliyetler, kapasite geliştirme, çocuk koruma, mülteci hakları, kadın ve çocuk ayrımcılığını önleme, kız çocuklarının eğitimi ve uyum konusunda çalışmalar yaptım. Derneğimiz 2009-2020 yılında 187 tane farklı aktivite düzenleyerek 80 bine yakın kişiye hizmet verdi. Sadece mültecilere değil vefa borcum bulunan Türk halkına da faydalı olmaya kendimi adadım. Bunun için pandemi döneminde gönüllülerimizle birlikte maske ve sabun üretimi yapıp dağıttık. Bunun yanı sıra, bebek ve yetişkin hijyen kitleri, oyuncaklar, bebek maması dağıtımı da gerçekleştirmiştik. 6 bin Türk ve mülteci aileye hijyen paketi dağıttık" dedi.