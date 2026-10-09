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Giriş Tarihi: 09.10.2026 11:45

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027'ye kadar sürecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino sıcaklarının Şubat 2027'ye kadar sürme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu açıkladı. Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla artışı uyarıyı da beraberinde getirdi. Hava olayının 1950'den bu yana görülen en güçlülerden biri olabileceği belirtiliyor.

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HİLAL AYTAÇ HİLAL AYTAÇ Yaşam
Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek
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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yeni bir El Nino uyarısı geldi. Örgüte göre olay aralıkta zirveye ulaşacak ve etkileri 2027'nin ilk aylarına taşınacak. Neredeyse yüzde 100 gözüyle bakılan sıcaklık artışının yer aldığı açıklama, örgütün 8 Ekim 2026'da yayımladığı ve ekim-aralık dönemini kapsayan "Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi" raporunda yer aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

"1950'DEN BU YANA EN GÜÇLÜLERDEN BİRİ OLABİLİR"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun artık iyice yerleştiğini ve hızla güçlendiğini belirtti. Saulo'ya göre WMO'nun tahminleri, bu olayın en azından 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğine işaret ediyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

Raporda El Nino'nun aralık ayında beklenen zirve noktasına ulaşmadan önce şiddetini artırmaya devam edeceği, etkilerinin ise 2027 boyunca sürebileceği ifade edildi.

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Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

PASİFİK'TEKİ SICAKLIK RAKAMLARI

El Nino'nun merkez üssü olan orta ve doğu ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları, haziranda normal seviyelerin 1,6 derece üzerindeydi. Ancak bu rakam ağustos ayında 2,5 dereceye çıktı.

WMO, bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ekim, kasım ve aralık aylarında rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

DÜNYA GENELİNDE SICAKLIKLAR NE OLACAK?

Rapora göre ekim ayından sene sonuna kadar dünyanın pek çok noktasında sıcaklıkların, 1993-2009 dönemi ortalamasının üzerinde seyretme ihtimali çok yüksek görülüyor. Ancak WMO burada önemli bir ayrıma dikkat çekiyor:

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

Bu raporda yer alan verilere göre yapılan uyarı, her bölgede her gün sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağı anlamına gelmiyor. Rapor aşırı sıcaklık olaylarının ve sıcaklığa bağlı etkilerin görülme olasılığının ihtimal olarak yükseldiğini gösteriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino'nun küresel yağış düzenini de değiştirebileceğini hatta bazı bölgelerde kuraklık ve sel riskini artırabileceğini belirtiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

Örgüt, El Nino'nun hava modellerini yönlendirerek ekonomileri, ekosistemleri ve toplumları etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Saulo, kuraklık ve sellerin bazı bölgelerde şimdiden ciddi hasara ve aksamalara yol açtığını da ekledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

EL NİNO NEDİR?

El Nino, orta ve doğu ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan, dünya genelindeki hava düzenini etkileyen doğal bir iklim olayı.

Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino'nun iklim değişikliğinden kaynaklanmayan doğal bir olay olduğunu vurguluyor ancak bu hava olayı, küresel sıcaklıkları ayrıca yukarı çeken bir etki yaratıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027'ye kadar sürecek
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