Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yeni bir El Nino uyarısı geldi. Örgüte göre olay aralıkta zirveye ulaşacak ve etkileri 2027'nin ilk aylarına taşınacak. Neredeyse yüzde 100 gözüyle bakılan sıcaklık artışının yer aldığı açıklama, örgütün 8 Ekim 2026'da yayımladığı ve ekim-aralık dönemini kapsayan "Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi" raporunda yer aldı.
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun artık iyice yerleştiğini ve hızla güçlendiğini belirtti. Saulo'ya göre WMO'nun tahminleri, bu olayın en azından 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğine işaret ediyor.
El Nino'nun merkez üssü olan orta ve doğu ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları, haziranda normal seviyelerin 1,6 derece üzerindeydi. Ancak bu rakam ağustos ayında 2,5 dereceye çıktı.
WMO, bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ekim, kasım ve aralık aylarında rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor.
Rapora göre ekim ayından sene sonuna kadar dünyanın pek çok noktasında sıcaklıkların, 1993-2009 dönemi ortalamasının üzerinde seyretme ihtimali çok yüksek görülüyor. Ancak WMO burada önemli bir ayrıma dikkat çekiyor:
Bu raporda yer alan verilere göre yapılan uyarı, her bölgede her gün sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağı anlamına gelmiyor. Rapor aşırı sıcaklık olaylarının ve sıcaklığa bağlı etkilerin görülme olasılığının ihtimal olarak yükseldiğini gösteriyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino'nun küresel yağış düzenini de değiştirebileceğini hatta bazı bölgelerde kuraklık ve sel riskini artırabileceğini belirtiyor.
Örgüt, El Nino'nun hava modellerini yönlendirerek ekonomileri, ekosistemleri ve toplumları etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Saulo, kuraklık ve sellerin bazı bölgelerde şimdiden ciddi hasara ve aksamalara yol açtığını da ekledi.
El Nino, orta ve doğu ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan, dünya genelindeki hava düzenini etkileyen doğal bir iklim olayı.