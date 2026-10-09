Dünya Meteoroloji Örgütü açıkladı! El Nino sıcakları Şubat 2027’ye kadar sürecek

"1950'DEN BU YANA EN GÜÇLÜLERDEN BİRİ OLABİLİR"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, El Nino'nun artık iyice yerleştiğini ve hızla güçlendiğini belirtti. Saulo'ya göre WMO'nun tahminleri, bu olayın en azından 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğine işaret ediyor.