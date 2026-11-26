Farklı coğrafyaların mutfaklarını bir araya getiren sıralamada Türkiye'nin geleneksel lezzetleri de dikkat çekti. Anadolu'dan dünyaya yayılan bu iki tarif, hem kendine özgü yapısıyla hem de Türk mutfağındaki köklü geçmişiyle listede kendine yer buldu. Türkiye'den listeye giren lezzetlerin hangileri olduğu ise merak konusu oldu.