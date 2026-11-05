Haberler Yaşam Haberleri Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...
Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:27 Son Güncelleme: 05.11.2026 14:33

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

Dünyanın farklı ülkelerinde sokak lezzetlerinden geleneksel tariflere kadar uzanan çok sayıda sandviç çeşidi bulunuyor. Ekmek arasına yerleştirilen birbirinden farklı malzemelerle hazırlanan bu lezzetler, uluslararası gastronomi listelerinde de karşı karşıya geliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET SABAH İNTERNET Yaşam
Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...
  • ABONE OL

İtalya'dan Amerika'ya, Türkiye'den farklı Avrupa ülkelerine kadar pek çok mutfağın kendine özgü sandviçleri listede bir araya geldi. Dünya genelinde beğeni toplayan sandviçlerin sıralaması, geleneksel tatların uluslararası mutfaktaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

20. Prego, Portekiz

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

19. Mozzarella in carozza, İtalya

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

18. Tost Skagen, İsveç

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

17. Sánguche de milanesa, Arjantin

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

16. Hot Chicken Sandwich, ABD

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

15. Jibarito, Porto Riko

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

14. Butifarra, Peru

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

13. Montreal smoked meat, Kanada

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

12. Pan con chicharrón, Peru

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

10. Sandwich de lomo, Arjantin

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

9. Texas Brisket Sandwich, ABD

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

7. Panino col polpo, İtalya

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

6. Arepa reina pepiada, Venezuela

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

5. Shawarma, Lübnan

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

4. Maine-style Lobster Roll, ABD

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

3. Bánh mì, Vietnam

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam

Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

1. TOMBİK DÖNER, TÜRKİYE

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA