Dünya mutfakları yarıştı, Türk lezzeti öne çıktı! İşte Dünyanın en iyi sandviçleri...

20. Prego, Portekiz
18. Tost Skagen, İsveç
17. Sánguche de milanesa, Arjantin
16. Hot Chicken Sandwich, ABD
15. Jibarito, Porto Riko
14. Butifarra, Peru
13. Montreal smoked meat, Kanada
12. Pan con chicharrón, Peru
11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya
10. Sandwich de lomo, Arjantin
9. Texas Brisket Sandwich, ABD
8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam
7. Panino col polpo, İtalya
6. Arepa reina pepiada, Venezuela
5. Shawarma, Lübnan
4. Maine-style Lobster Roll, ABD