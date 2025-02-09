Dünya nüfusu artıyor sigara tüketimi azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülüğünde sigaranın insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkati çekmek, kullanımını azaltmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak anılıyor. Dünyanın birçok ülkesi, sigarayla mücadelede farklı yöntemler uyguluyor. DSÖ'nün 2024'te yayımladığı dünya çapındaki tütün kullanımına ilişkin rapora göre, 2000 yılında 1,36 milyar kişi tütün ürünleri kullanırken bu sayı 2022'de artan dünya nüfusuna rağmen 1,24 milyara düştü.Sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine yalnızca belirli özel alanlarda ve çevredeki insanlarla en az 10 metre mesafe bırakılması şartıyla izin veren düzenleme, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girdi.2009 sonrası doğanların ömür boyu sigara satın alamamasını öngören yasa tasarısı, onaylandı.1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren kararla "vape" olarak da bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasakladı.Eektronik sigaranın ithalatını yasaklarken satışına izin verilen aromaların çeşitliliğini de sınırlandırdı.Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" geçen yıl sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişinin destek çağrısına yanıt verdi. Danışma Hattını arayan bireylere, bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık testi uygulanıyor. Türkiye genelindeki 565 sigara bırakma polikliniğinde geçen yıl 150 bin 467 muayene yapıldı.