62 ülkeden 245 sporcunun katıldığı ve Türkiye'nin K44 ile K41 kategorilerinde toplam 16 sporcuyla temsil edildiği organizasyonda Emre Bulgur, erkekler K44 80 kilogram sıkletinde tatamiye çıktı. Şampiyonluk mücadelesinde Meksikalı sporcu Luis Mario Najera ile karşılaşan Bulgur, çekişmeli geçen finali 2-1 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE TAKIM HALİNDE DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Milli takım, şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayarak takım halinde dünya ikinciliğini elde etti. Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular şu şekilde sıralandı:

• K44 Kategorisi:

o Altın: Mahmut Bozteke (63 kg), Emre Bulgur (80 kg)

o Bronz: Gamze Özcan (57 kg), Adem Arda Özkul (+80 kg)

• K41 Kategorisi:

o Altın: Semra Çelik (52 kg), Nisanur Yiğit (65 kg)

o Gümüş: Sevim Nur Türkmen (47 kg)

o Bronz: Sabit Köse (58 kg), Fatih Gültekin (70 kg), Yaşar Sami Gökbaba (80 kg)

BAŞKAN ÖZARSLAN VE FEDERASYON BAŞKANI TANRIKULU'NDAN TEBRİK

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, dünya şampiyonu milli sporcuyu ve başarıda payı bulunan teknik ekibi kutladı. Sporculara sağlanan desteğin uluslararası arenada karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Özarslan, mesajında şu sözlere yer verdi: "Keçiören'imizin adını dünya sahnesinde en üste yazdıran bayrak sevdalısı sporcumuz Emre Bulgur'u yürekten kutluyorum. Güney Kore'de ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleterek bizlere tarif edilemez bir gurur yaşattı. Bu tarihi başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve sporcumuzun kıymetli ailesini tebrik ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak gençlerimizin ve sporcularımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz." Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da milli takımı tebrik ederek, hedeflerinin Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kadar daha da iyi hale gelmek olduğunu vurguladı ve tüm sporcuları, aileleri, antrenörleri ve kulüpleri kutladı.