Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

Türkiye'nin yöresel lezzetleri uluslararası gastronomi listelerinde ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 100 peyniri sıralamasının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye'den listeye giren geleneksel peynir de merak konusu oldu. TasteAtlas'ın dünya çapındaki seçkisinde hangi Türk peynirinin öne çıktığı ve rakipleri arasında kaçıncı sırada yer aldığı dikkat çekiyor.