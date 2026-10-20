Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

Türkiye'nin yöresel lezzetleri uluslararası gastronomi listelerinde ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 100 peyniri sıralamasının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye'den listeye giren geleneksel peynir de merak konusu oldu. TasteAtlas'ın dünya çapındaki seçkisinde hangi Türk peynirinin öne çıktığı ve rakipleri arasında kaçıncı sırada yer aldığı dikkat çekiyor.
Dünyanın dört bir yanından binlerce peynir çeşidinin değerlendirildiği listede Türkiye'nin tescilli lezzetlerinden tulum peyniri de kendine yer buldu. 4,2 puan alan tulum peyniri, 85. sıraya yerleşerek Türk mutfağının öne çıkan tatları arasındaki yerini bir kez daha gösterdi.
Ladin ağacı kabuklarına sarılarak olgunlaştırılan, fırınlanarak kaşıkla yenebilecek kadar akışkan ve yoğun aromalı kış peyniri.
Sadece inek sütünden yapılan, silindir şekli verilen ve geleneksel yöntemlerle tütsülenen bir diğer Polonya peyniri.
Minas Gerais bölgesine özgü, çiğ inek sütünden yapılan ve hafif yoğun, hafif ekşi aromasıyla Güney Amerika'nın en ünlü peynirlerinden biri.
Adını ünlü gurme Brillat-Savarin'den alan, tereyağı yumuşaklığında ve oldukça yüksek yağ oranına sahip taze bir peynir.
Livno bölgesinde koyun ve inek sütü karışımından üretilen, sert dokulu ve yoğun aromalı Balkan klasiği.
Podhale bölgesinde koyun sütünden yapılan, genellikle küçük hayvan veya kalıp şekilleri verilerek tütsülenen geleneksel bir peynir.
Sicilya'nın antik dönemlerden beri üretilen, genellikle tane karabiber eklenerek olgunlaştırılan sert koyun peyniri.
Kremamsı dokusu ve zengin süt yağı oranıyla bilinen, ağızda eriyen lüks bir "triple-cream" (üçlü krema) peyniri.
Toskana bölgesinin koyun sütlerinden üretilen, gençken yumuşak, olgunlaştıkça aroması keskinleşen bir peynir.
Metsovo bölgesine ait, yarı sert ve tütsülenmiş (isli) yapısıyla bilinen geleneksel bir lezzet.
İnek sütünden yapılan, meyvemsi ve fındıksı tonlara sahip, çok hassas yapıda olduğundan genellikle küçük toprak kaplarda satılan yumuşak bir peynir.
Dışı esnek mozzarella dokusu, içi ise taze krema ve tel mozzarella parçaları (stracciatella) ile dolu, 24 saat içinde tüketilmesi gereken meşhur taze peynir.
Yoğun ve tuzlu Kefalotyri ile yumuşak Graviera peynirlerinin çaprazlanmasıyla elde edilen, kızartmasıyla (Saganaki) ünlü sert bir peynir.
Adanın endemik Sarda koyunlarının sütünden yapılan, Akdeniz çalılarının aromasına sahip; tatlı (Dolce) ve olgun (Maturo) iki versiyonu olan sert peynir.
Girit Adası'nın serbest gezen koyun ve keçilerinden üretilen, 3-5 ay olgunlaştırılan hafif tatlı ve fındıksı sert bir peynir.
Portekiz'in en eski ve geleneksel gıda ürünü. Elle sağılan koyun sütünden yapılan, içi krema kıvamında yumuşak bir lezzet.
%100 yerli manda sütünden yapılan, yüksek kalsiyumlu, sulu ve hafif ekşi tada sahip taze İtalyan lezzeti.
Şırdan mayası yerine yerel enginar otu (devedikeni) özüyle mayalanan, %100 vejetaryen, yarı yumuşak ve hafif ekşimsi bir koyun peyniri.
Orta Çağ'dan beri üretilen, olgunlaşma süresine göre aroması fındıksıdan keskin tonlara uzanan dünyaca ünlü sert ve pürüzlü peynir.