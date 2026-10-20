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Giriş Tarihi: 20.10.2026 21:18 Son Güncelleme: 20.10.2026 21:21

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

Dünyanın en iyi 100 peyniri açıklandı, listede Türkiye detayı dikkat çekti! Avrupa'nın ünlü peynirleriyle aynı sıralamada yer alan Türkiye'nin yöresel lezzeti, geleneksel üretim kültürüyle öne çıktı. Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın yayımladığı listede Türkiye'den hangi peynirin yer aldığı ve kaçıncı sırada bulunduğu merak konusu oldu.

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Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir
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Türkiye'nin yöresel lezzetleri uluslararası gastronomi listelerinde ilgi görmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 100 peyniri sıralamasının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye'den listeye giren geleneksel peynir de merak konusu oldu. TasteAtlas'ın dünya çapındaki seçkisinde hangi Türk peynirinin öne çıktığı ve rakipleri arasında kaçıncı sırada yer aldığı dikkat çekiyor.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

DÜNYA SIRALAMASINDA 85. SIRAYA YERLEŞTİ! TÜRK TULUM PEYNİRİ LİSTEDE FARK YARATTI

Dünyanın dört bir yanından binlerce peynir çeşidinin değerlendirildiği listede Türkiye'nin tescilli lezzetlerinden tulum peyniri de kendine yer buldu. 4,2 puan alan tulum peyniri, 85. sıraya yerleşerek Türk mutfağının öne çıkan tatları arasındaki yerini bir kez daha gösterdi.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

İŞTE LİSTENİN İLK 20 PEYNİRİ

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Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

20. MONT D'OR

Ladin ağacı kabuklarına sarılarak olgunlaştırılan, fırınlanarak kaşıkla yenebilecek kadar akışkan ve yoğun aromalı kış peyniri.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

19. GOŁKA (POLONYA)

Sadece inek sütünden yapılan, silindir şekli verilen ve geleneksel yöntemlerle tütsülenen bir diğer Polonya peyniri.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

18. CANASTRA (BREZİLYA)

Minas Gerais bölgesine özgü, çiğ inek sütünden yapılan ve hafif yoğun, hafif ekşi aromasıyla Güney Amerika'nın en ünlü peynirlerinden biri.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

17. BRİLLAT-SAVARİN (FRANSA)

Adını ünlü gurme Brillat-Savarin'den alan, tereyağı yumuşaklığında ve oldukça yüksek yağ oranına sahip taze bir peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

16. LİVANJSKİ SİR (BOSNA HERSEK)

Livno bölgesinde koyun ve inek sütü karışımından üretilen, sert dokulu ve yoğun aromalı Balkan klasiği.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

15. REDYKOŁKA (POLONYA)

Podhale bölgesinde koyun sütünden yapılan, genellikle küçük hayvan veya kalıp şekilleri verilerek tütsülenen geleneksel bir peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

14. PECORİNO SİCİLİANO (İTALYA)

Sicilya'nın antik dönemlerden beri üretilen, genellikle tane karabiber eklenerek olgunlaştırılan sert koyun peyniri.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

13. SAİNT-ANDRÉ (FRANSA)

Kremamsı dokusu ve zengin süt yağı oranıyla bilinen, ağızda eriyen lüks bir "triple-cream" (üçlü krema) peyniri.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

12. PECORİNO TOSCANO (İTALYA)

Toskana bölgesinin koyun sütlerinden üretilen, gençken yumuşak, olgunlaştıkça aroması keskinleşen bir peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

11. METSOVONE (YUNANİSTAN)

Metsovo bölgesine ait, yarı sert ve tütsülenmiş (isli) yapısıyla bilinen geleneksel bir lezzet.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

10. SAİNT-FÉLİCİEN (FRANSA)

İnek sütünden yapılan, meyvemsi ve fındıksı tonlara sahip, çok hassas yapıda olduğundan genellikle küçük toprak kaplarda satılan yumuşak bir peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

9. BURRATA (İTALYA)

Dışı esnek mozzarella dokusu, içi ise taze krema ve tel mozzarella parçaları (stracciatella) ile dolu, 24 saat içinde tüketilmesi gereken meşhur taze peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

8. KEFALOGRAVİERA (YUNANİSTAN)

Yoğun ve tuzlu Kefalotyri ile yumuşak Graviera peynirlerinin çaprazlanmasıyla elde edilen, kızartmasıyla (Saganaki) ünlü sert bir peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

7. PECORİNO SARDO (SARDİNYA - İTALYA)

Adanın endemik Sarda koyunlarının sütünden yapılan, Akdeniz çalılarının aromasına sahip; tatlı (Dolce) ve olgun (Maturo) iki versiyonu olan sert peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

6. GRAVİERA KRİTİS (YUNANİSTAN)

Girit Adası'nın serbest gezen koyun ve keçilerinden üretilen, 3-5 ay olgunlaştırılan hafif tatlı ve fındıksı sert bir peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

5. QUEİJO SERRA DA ESTRELA (PORTEKİZ)

Portekiz'in en eski ve geleneksel gıda ürünü. Elle sağılan koyun sütünden yapılan, içi krema kıvamında yumuşak bir lezzet.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

4. MOZZARELLA Dİ BUFALA CAMPANA (İTALYA)

%100 yerli manda sütünden yapılan, yüksek kalsiyumlu, sulu ve hafif ekşi tada sahip taze İtalyan lezzeti.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

3. QUEİJO DE AZEİTÃO (PORTEKİZ)

Şırdan mayası yerine yerel enginar otu (devedikeni) özüyle mayalanan, %100 vejetaryen, yarı yumuşak ve hafif ekşimsi bir koyun peyniri.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

2. PARMİGİANO REGGİANO (İTALYA)

Orta Çağ'dan beri üretilen, olgunlaşma süresine göre aroması fındıksıdan keskin tonlara uzanan dünyaca ünlü sert ve pürüzlü peynir.

Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir

1. GRAVİERA NAXOU (YUNANİSTAN)

Listenin 4.6 puanlı lideri. Naksos Adası'nın yerel otlarıyla beslenen inek ve keçi/koyun sütünden yapılan, hafif meyvemsi ve gözenekli sert bir peynir.

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Dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren meşhur peynir
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