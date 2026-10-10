Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

8. Akyaka (Muğla / Ege Kıyısı)

Azmak Nehri'nin serin suları ve kendine has mimarisiyle sakin şehir (Cittaslow) unvanlı huzur rotası hem yerli hem yabancı turist için eşsiz bir destinasyon.

Buz gibi ve akvaryum netliğindeki Azmak Nehri'nde tekne turu yapıp, hemen kenarındaki restoranlarda taze balık yiyebileceğiniz sakin bir Ege kasabası.