Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

Yerli ve yabancı turistlerin resmi ziyaretçi verileri doğrultusunda 2026 yılı seyahat eğilimleri analiz edildi. İşte Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken, popülerliği tescilli 25 benzersiz yer:
1. Dolmabahçe Sarayı (İstanbul)
Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtan saray, İstanbul Boğazı'nın kıyısında en çok yabancı turist çeken tarihi yapıların başında geliyor.
Göz kamaştıran kristal avizeleri ve devasa salonları gezdikten sonra, bahçesindeki kafede boğaza karşı çay içip saray hayatını hissedebileceğiniz bir yer.
2. Efes Antik Kenti (Selçuk, İzmir)
Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ve meşhur Celsus Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan antik kent, arkeoloji tutkunlarının odak noktası.
Ayrıca gece müzeciliği ile tarihi atmosferi yaz akşamlarında büyüleyici bir manzara sunuyor.
Gladyatörlerin yürüdüğü taş sokaklarda gezerken kendinizi Roma döneminde hissettiren bu devasa açık hava müzesi yerli ve yabancı turistlerin favorileri arasında...
3. Kapadokya (İç Anadolu)
Peri bacaları, sıcak hava balonları ve yeraltı şehirleriyle küresel ölçekte en benzersiz coğrafyalardan biri.
Özellikle güneşin doğuşuyla birlikte havalanan balonların oluşturduğu manzara turistlerin gözdesi!
4. Sultanahmet Camii / Blue Mosque (İstanbul)
Mavi çinileriyle dünyaya nam salan tarihi ibadethane, Tarihi Yarımada'nın en çok fotoğraflanan simgesi.
İçerideki binlerce mavi çininin yarattığı büyüleyici atmosferi görmek ve Tarihi Yarımada'nın o mistik havasını solumak isteyenler için listenin ilk sıralarında.
5. Pamukkale Travertenleri (Denizli)
Doğal termal suların oluşturduğu beyaz pamuksu teraslar ve Hierapolis Antik Kenti, doğa ve tarihin birleşimi olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyor.
Ayakkabılarınızı çıkarıp bembeyaz şifalı suların içinde yürüyebileceğiniz ve hemen arkasındaki antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzebileceğiniz benzersiz bir yer.
6. Kordon (İzmir)
İzmir'in simgesi olan sahil şeridi, gün batımı manzarası ve enerjik şehir hayatıyla listedeki yerini alıyor.
Çimlerin üzerine oturup İzmirliler gibi gün batımına karşı çiğdem çitleyebileceğiniz, şehrin en enerjik ve keyifli sahil şeridi.
7. Yerebatan Sarnıcı (İstanbul)
Tarihi sütunları ve Medusa başı heykeliyle büyüleyici bir atmosfer sunan sarnıç her dönem ziyaretçi rekorları kırıyor.
Suyun içinden yükselen yüzlerce tarihi sütunu ve meşhur Medusa başı heykelini loş ışıklar altında incelerken gizemli bir atmosfere adım atıyorsunuz.
8. Akyaka (Muğla / Ege Kıyısı)
Azmak Nehri'nin serin suları ve kendine has mimarisiyle sakin şehir (Cittaslow) unvanlı huzur rotası hem yerli hem yabancı turist için eşsiz bir destinasyon.
Buz gibi ve akvaryum netliğindeki Azmak Nehri'nde tekne turu yapıp, hemen kenarındaki restoranlarda taze balık yiyebileceğiniz sakin bir Ege kasabası.
9. Düden Şelalesi (Antalya)
Akdeniz'e dökülen koluyla görsel bir şölen sunan şelale, doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezi.
Devasa kayalıklardan doğrudan Akdeniz'e dökülen suların yarattığı o muazzam manzarayı izleyebileceğiniz ve harika seyahat fotoğrafları yakalayabileceğiniz bir nokta.
10. Uludağ (Bursa)
Kış turizminin ve kayak sezonunun Türkiye'deki en köklü ve popüler merkezi olan Uludağ küresel anlamda da en sevilen kış tatili merkezlerinden biri olmayı başardı.
11. Ölüdeniz / Blue Lagoon (Fethiye)
Durgun suyu ve turkuaz tonlarıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen doğa harikası.
Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp o çarşaf gibi turkuaz denizi kuş bakışı izleyebileceğiniz, dünyanın en meşhur plajlarından biri.
12. Kayaköy (Fethiye)
Yamaçta terk edilmiş yüzlerce tarihi taş evin arasında yürürken, geçmişin izlerini ve oradaki hüzünlü sessizliği hissedebileceğiniz eski bir Rum köyü.
Terk edilmiş tarihi taş evleriyle hayalet köy olarak anılan, mistik atmosfere sahip olan Kayaköy, ziyaretçilerine açık hava müzesi deneyimi sunuyor
13. Prens Adaları (İstanbul)
Büyükada, Heybeliada ve Burgazada başta olmak üzere İstanbul'un yanı başındaki motorsuz araç trafiğine sahip kaçış noktası.
Vapurdan indiğiniz an begonvilli sokakları ve bisiklet zili sesleriyle sizi karşılayacak.
14. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (İstanbul)
Mimarlık tarihinin dönüm noktası kabul edilen, asırlara meydan okuyan küresel kültür mirası.
Devasa kubbesinin altına geçip yukarı baktığınızda, asırlardır farklı medeniyetlerin bıraktığı ortak tarihi ihtişamı görebileceksiniz.
15. Topkapı Sarayı (İstanbul)
Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca yaşadığı, mukaddes emanetleri ve devasa koleksiyonları barındıran tarihi merkez.
Padişahların yaşadığı Harem odalarını gezip kutsal emanetleri ve paha biçilemez kaşıkçı elmasını yakından görebilirsiniz.
16. Antalya Merkez (Akdeniz Kıyısı)
Kaleiçi'nin tarihi sokakları, Hadrian Kapısı ve palmiyeli caddeleriyle Akdeniz turizminin başkenti.
17. Göreme (Kapadokya)
Açık hava müzesi ve kaya oyma kiliseleriyle Kapadokya bölgesinin kalbi konumundaki tarihi yerleşim.
Kayalara oyulmuş bin yıllık kiliseleri ve yeraltı yaşam alanlarını gezerek Kapadokya'nın tarihi kalbini keşfedebilirsiniz.
18. Bodrum (Muğla / Ege Kıyısı)
Beyaz evleri, kalesi ve hareketli gece hayatıyla dünya sosyetesinin de uğrak noktası olan tatil beldesi.
19. Kaş (Antalya / Akdeniz Kıyısı)
Arabanızı park edip dar sokaklarındaki bohem dükkanları gezebileceğiniz, deniz kaplumbağalarıyla dalış yapıp antik tiyatrosunda gün batımını izleyebileceğiniz yer.
20. Patara Antik Kenti ve Plajı (Kaş yakınları)
Dünyanın ilk demokratik meclis binasına ve kilometrelerce uzanan kum tepelerine sahip Likya başkenti de listede!
Burası, çölü andıran devasa kum tepelerinde yürüyüp film sahnelerini aratmayan fotoğraflar çekilebileceğiniz, kilometrelerce uzanan tarihi bir sahil.
21. Kelebekler Vadisi (Fethiye)
Sarp kayalıklarla çevrili, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen saklı bir doğa cenneti.
Dev kayalıkların arkasında saklanan bu plaja sadece teknelerle ulaşıp, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde doğanın tadını çıkarabiliyorsunuz.
Ayrıca Likya Yolu'nda gerçekleştireceğiniz yürüyüşle vadiyi yukarıdan görerek bu eşsiz manzaraya şahitlik edebilirsiniz.
22. Köprülü Kanyon Milli Parkı (Manavgat, Antalya)
Rafting tutkunlarının bir numaralı adresi olan, göz alıcı nehir manzaralarına sahip milli park.
Buz gibi akan nehirde rafting yaparak macera dolu bir gün geçirebileceğiniz bu kanyon, doğa sporları meraklılarının Akdeniz'deki favori adresi.
23. Marmaris (Muğla / Ege Kıyısı)
Yeşil ile mavinin birleştiği saklı koyları, çam ormanları ve büyük marinasıyla deniz turizminin merkezlerinden biri.
Dünya çapında namı olan bu popüler liman kentinde gizli kalan koyları keşfedebilir, karadan ulaşımın mümkün olmadığı koylara tekne turlarıyla uğrayarak deniz tatilinin tadını çıkarabilirsiniz.
24. Anıtkabir (Ankara)
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan, mimarisi ve tarihi önemiyle başkentin en çok ziyaret edilen anıtsal yapısı...
Aslanlı Yol'dan yürüyerek o devasa meydana çıkmak ve Ata'nın huzuruna varmak, her Türk vatandaşının içini tarifsiz bir gurur ve duygu seliyle kaplıyor.
25. Ankara Kalesi (Ankara)
Kentin en eski tarihi yapılarından biri olan, sur içindeki eski Ankara evleri ve panoramik şehir manzarasıyla listeyi tamamlayan rota.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi açıklandı. Gürültüden uzak, doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçeler dikkat çekici özellikleriyle sıralamada yer aldı. Yukarıda yer alan tatil noktalarından bazıları da bu listeye adını yazdırdı. İşte ülkemizin en huzurlu 10 ilçesi!
10.Eğirdir (Isparta)
9.Şavşat (Artvin)
8.Gökçeada (Çanakkale)
7. Taraklı (Sakarya)
6.Akyaka (Muğla)
5.Seferihisar (İzmir)
4.Mudanya (Bursa)
3.Urla (İzmir)