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Giriş Tarihi: 10.10.2026 11:00 Son Güncelleme: 10.10.2026 11:08

Dünya Türkiye'nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

Dijital veriler turizm haritasını baştan yazdı. Yıllardır zirvede olan o noktalar artık lider değil. İşte son dönemde yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Türkiye'nin en popüler yerleri.

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Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!
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Türkiye'nin saklı cennetleri dünya basınında liste başı oldu! Çoğumuzun her gün önünden geçip gittiği o yerleri görmek için yabancı turistler aylar öncesinden rezervasyon sırasına giriyor. İşte adım adım Türkiye'nin gururu olan ve yabancıların koşa koşa geldiği o 25 harika nokta...

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

Küresel Verilere Göre Türkiye'nin En Popüler 25 Rotası

Yerli ve yabancı turistlerin resmi ziyaretçi verileri doğrultusunda 2026 yılı seyahat eğilimleri analiz edildi. İşte Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken, popülerliği tescilli 25 benzersiz yer:

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

1. Dolmabahçe Sarayı (İstanbul)

Osmanlı'nın son dönem ihtişamını yansıtan saray, İstanbul Boğazı'nın kıyısında en çok yabancı turist çeken tarihi yapıların başında geliyor.

Göz kamaştıran kristal avizeleri ve devasa salonları gezdikten sonra, bahçesindeki kafede boğaza karşı çay içip saray hayatını hissedebileceğiniz bir yer.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

2. Efes Antik Kenti (Selçuk, İzmir)

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na ve meşhur Celsus Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan antik kent, arkeoloji tutkunlarının odak noktası.

Ayrıca gece müzeciliği ile tarihi atmosferi yaz akşamlarında büyüleyici bir manzara sunuyor.

Gladyatörlerin yürüdüğü taş sokaklarda gezerken kendinizi Roma döneminde hissettiren bu devasa açık hava müzesi yerli ve yabancı turistlerin favorileri arasında...

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

3. Kapadokya (İç Anadolu)

Peri bacaları, sıcak hava balonları ve yeraltı şehirleriyle küresel ölçekte en benzersiz coğrafyalardan biri.

Özellikle güneşin doğuşuyla birlikte havalanan balonların oluşturduğu manzara turistlerin gözdesi!

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

4. Sultanahmet Camii / Blue Mosque (İstanbul)

Mavi çinileriyle dünyaya nam salan tarihi ibadethane, Tarihi Yarımada'nın en çok fotoğraflanan simgesi.

İçerideki binlerce mavi çininin yarattığı büyüleyici atmosferi görmek ve Tarihi Yarımada'nın o mistik havasını solumak isteyenler için listenin ilk sıralarında.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

5. Pamukkale Travertenleri (Denizli)

Doğal termal suların oluşturduğu beyaz pamuksu teraslar ve Hierapolis Antik Kenti, doğa ve tarihin birleşimi olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyor.

Ayakkabılarınızı çıkarıp bembeyaz şifalı suların içinde yürüyebileceğiniz ve hemen arkasındaki antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzebileceğiniz benzersiz bir yer.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

6. Kordon (İzmir)

İzmir'in simgesi olan sahil şeridi, gün batımı manzarası ve enerjik şehir hayatıyla listedeki yerini alıyor.

Çimlerin üzerine oturup İzmirliler gibi gün batımına karşı çiğdem çitleyebileceğiniz, şehrin en enerjik ve keyifli sahil şeridi.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

7. Yerebatan Sarnıcı (İstanbul)

Tarihi sütunları ve Medusa başı heykeliyle büyüleyici bir atmosfer sunan sarnıç her dönem ziyaretçi rekorları kırıyor.

Suyun içinden yükselen yüzlerce tarihi sütunu ve meşhur Medusa başı heykelini loş ışıklar altında incelerken gizemli bir atmosfere adım atıyorsunuz.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

8. Akyaka (Muğla / Ege Kıyısı)

Azmak Nehri'nin serin suları ve kendine has mimarisiyle sakin şehir (Cittaslow) unvanlı huzur rotası hem yerli hem yabancı turist için eşsiz bir destinasyon.

Buz gibi ve akvaryum netliğindeki Azmak Nehri'nde tekne turu yapıp, hemen kenarındaki restoranlarda taze balık yiyebileceğiniz sakin bir Ege kasabası.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

9. Düden Şelalesi (Antalya)

Akdeniz'e dökülen koluyla görsel bir şölen sunan şelale, doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezi.

Devasa kayalıklardan doğrudan Akdeniz'e dökülen suların yarattığı o muazzam manzarayı izleyebileceğiniz ve harika seyahat fotoğrafları yakalayabileceğiniz bir nokta.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

10. Uludağ (Bursa)

Kış turizminin ve kayak sezonunun Türkiye'deki en köklü ve popüler merkezi olan Uludağ küresel anlamda da en sevilen kış tatili merkezlerinden biri olmayı başardı.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

11. Ölüdeniz / Blue Lagoon (Fethiye)

Durgun suyu ve turkuaz tonlarıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen doğa harikası.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayıp o çarşaf gibi turkuaz denizi kuş bakışı izleyebileceğiniz, dünyanın en meşhur plajlarından biri.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

12. Kayaköy (Fethiye)

Yamaçta terk edilmiş yüzlerce tarihi taş evin arasında yürürken, geçmişin izlerini ve oradaki hüzünlü sessizliği hissedebileceğiniz eski bir Rum köyü.

Terk edilmiş tarihi taş evleriyle hayalet köy olarak anılan, mistik atmosfere sahip olan Kayaköy, ziyaretçilerine açık hava müzesi deneyimi sunuyor

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

13. Prens Adaları (İstanbul)

Büyükada, Heybeliada ve Burgazada başta olmak üzere İstanbul'un yanı başındaki motorsuz araç trafiğine sahip kaçış noktası.

Vapurdan indiğiniz an begonvilli sokakları ve bisiklet zili sesleriyle sizi karşılayacak.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

14. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (İstanbul)

Mimarlık tarihinin dönüm noktası kabul edilen, asırlara meydan okuyan küresel kültür mirası.

Devasa kubbesinin altına geçip yukarı baktığınızda, asırlardır farklı medeniyetlerin bıraktığı ortak tarihi ihtişamı görebileceksiniz.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

15. Topkapı Sarayı (İstanbul)

Osmanlı padişahlarının yüzyıllarca yaşadığı, mukaddes emanetleri ve devasa koleksiyonları barındıran tarihi merkez.

Padişahların yaşadığı Harem odalarını gezip kutsal emanetleri ve paha biçilemez kaşıkçı elmasını yakından görebilirsiniz.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

16. Antalya Merkez (Akdeniz Kıyısı)

Kaleiçi'nin tarihi sokakları, Hadrian Kapısı ve palmiyeli caddeleriyle Akdeniz turizminin başkenti.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

17. Göreme (Kapadokya)

Açık hava müzesi ve kaya oyma kiliseleriyle Kapadokya bölgesinin kalbi konumundaki tarihi yerleşim.

Kayalara oyulmuş bin yıllık kiliseleri ve yeraltı yaşam alanlarını gezerek Kapadokya'nın tarihi kalbini keşfedebilirsiniz.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

18. Bodrum (Muğla / Ege Kıyısı)

Beyaz evleri, kalesi ve hareketli gece hayatıyla dünya sosyetesinin de uğrak noktası olan tatil beldesi.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

19. Kaş (Antalya / Akdeniz Kıyısı)

Arabanızı park edip dar sokaklarındaki bohem dükkanları gezebileceğiniz, deniz kaplumbağalarıyla dalış yapıp antik tiyatrosunda gün batımını izleyebileceğiniz yer.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

20. Patara Antik Kenti ve Plajı (Kaş yakınları)

Dünyanın ilk demokratik meclis binasına ve kilometrelerce uzanan kum tepelerine sahip Likya başkenti de listede!

Burası, çölü andıran devasa kum tepelerinde yürüyüp film sahnelerini aratmayan fotoğraflar çekilebileceğiniz, kilometrelerce uzanan tarihi bir sahil.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

21. Kelebekler Vadisi (Fethiye)

Sarp kayalıklarla çevrili, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen saklı bir doğa cenneti.

Dev kayalıkların arkasında saklanan bu plaja sadece teknelerle ulaşıp, dış dünyadan tamamen izole bir şekilde doğanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

Ayrıca Likya Yolu'nda gerçekleştireceğiniz yürüyüşle vadiyi yukarıdan görerek bu eşsiz manzaraya şahitlik edebilirsiniz.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

22. Köprülü Kanyon Milli Parkı (Manavgat, Antalya)

Rafting tutkunlarının bir numaralı adresi olan, göz alıcı nehir manzaralarına sahip milli park.

Buz gibi akan nehirde rafting yaparak macera dolu bir gün geçirebileceğiniz bu kanyon, doğa sporları meraklılarının Akdeniz'deki favori adresi.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

23. Marmaris (Muğla / Ege Kıyısı)

Yeşil ile mavinin birleştiği saklı koyları, çam ormanları ve büyük marinasıyla deniz turizminin merkezlerinden biri.

Dünya çapında namı olan bu popüler liman kentinde gizli kalan koyları keşfedebilir, karadan ulaşımın mümkün olmadığı koylara tekne turlarıyla uğrayarak deniz tatilinin tadını çıkarabilirsiniz.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

24. Anıtkabir (Ankara)

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan, mimarisi ve tarihi önemiyle başkentin en çok ziyaret edilen anıtsal yapısı...

Aslanlı Yol'dan yürüyerek o devasa meydana çıkmak ve Ata'nın huzuruna varmak, her Türk vatandaşının içini tarifsiz bir gurur ve duygu seliyle kaplıyor.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

25. Ankara Kalesi (Ankara)

Kentin en eski tarihi yapılarından biri olan, sur içindeki eski Ankara evleri ve panoramik şehir manzarasıyla listeyi tamamlayan rota.

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi açıklandı. Gürültüden uzak, doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçeler dikkat çekici özellikleriyle sıralamada yer aldı. Yukarıda yer alan tatil noktalarından bazıları da bu listeye adını yazdırdı. İşte ülkemizin en huzurlu 10 ilçesi!

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

10.Eğirdir (Isparta)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

9.Şavşat (Artvin)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

8.Gökçeada (Çanakkale)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

7. Taraklı (Sakarya)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

6.Akyaka (Muğla)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

5.Seferihisar (İzmir)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

4.Mudanya (Bursa)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

3.Urla (İzmir)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

2.Ayvalık (Balıkesir)

Dünya Türkiye’nin 25 harikasını konuşuyor! Burnumuzun dibinde, yabancı turistler koşa koşa geliyor!

1.Şile (İstanbul)

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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