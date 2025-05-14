Dünyaca ünlü bilim insanından korkutan fast-food ve şeker uyarısı: Beyni uyuşturuyor, bırakınca depresyona sokuyor

Sabah Gazetesi Sponsorluğu ile gerçekleştirilen 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde dünyaca ünlü bilim insanları bilinmeyen birçok bağımlılık türüne dair çarpıcı araştırmaların sonuçlarını paylaşıyor. Dünyanın son dönemdeki en büyük sorunlarından olan sağlıksız gıda tüketimi konusunda Gıda Bağımlılığı Uzmanı Prof.Dr. Nicole Avena çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avena, fast-food tarzı beslenme ve şeker tüketimi üzerine fareler üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Avena'nın açıklamaları dinleyenleri ürküttü.

"ULTRA İŞLENMİŞ ÜRÜNLER GIDA FALAN DEĞİL"

Avena, dünyanın başındaki büyük belalardan olan işlenmiş gıdalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Avena, "Günümüzdeki gıdalar bağımlılık yaratıyor. Ultra işlenmiş ürünler var. Bunlar gıda falan değil. Bunları toprağa ekebiliyor musunuz? Havuç değeri taşıyor diye ürün satılıyor mesela. Bu insan eliyle üretilmiş bir şey. Geleceğimizi düşünüyorsak, çocuklarımızı düşünüyorsak bu ürünlere karşı dikkatli olmalıyız." dedi.

"SAĞLIKLI ÜRÜNLERİ ÇOK KOLAYCA TEHLİKELİ GIDALARA ÇEVİREBİLİRSİNİZ"

Avena, söylediklerinin daha iyi anlaşılması için örnekler verdi. Avena, "Hindistan cevizi yaprakları Güney Amerika'da hasat ediliyor. 20 yıldır bağımlılık araştırması yapıyorum, buna bağımlı olan kimseyi görmedim. Ama bunu özütürseniz, kimyasal eklerseniz, bunu kokaine çevirebilirsiniz. Bu bağımlılık yaratan bir üründür. Buğday çok iyi ama çok kolayca tehlikeli bir hale getirebilirsiniz. Kimyasal ekleyip, işlediğimizde, ultra işlenmiş bir gıdaya döndürdüğümüzde bağımlılık yaratan bir ürüne çevirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

MEYVELİ ÇOCUK YOĞURDU TEK BAŞINA ŞEKER İHTİYACININ YÜZDE 24'ÜNÜ KARŞILIYOR

Avena, şeker tüketiminin dünya genelinde arttığına ve bunun büyük bir tehdit olduğuna vurgu yaparak, "Şeker tüketiminin artmasıyla paralel şekilde obezitenin arttığını görüyoruz. Birkaç yıl önce ABD'lilerin 270 kalori kadar şeker tüketebileceği belirtiliyor. İnsanlar genelde 17 çay kaşığı kadar şeker tüketiyor. Tüketmesi gereken ise en fazla 9 çay kaşığı olmalı. İnsanlar neden bunu durduramıyor. İnsanlar ne kadar şeker tükettiklerinin farkında değiller. Örneğin yoğurt, içinde meyveler var. Sadece tek birinden yüzde 24 şeker alımını sağlıyor." dedi.

"O KADAR ÇOK ŞEKER TÜKETİLİYOR Kİ ARAŞTIRMA İÇİN UYGUN İNSAN BULAMADIK"

"Uyuşturucu maddeler doğal yollardan beynin işleyişini etkiliyor." diyen Avena, şeker tüketiminin etkilerine yönelik yaptıkları bir araştırmayı anlattı. Avena, "Laboratuvarda kobay fareler kullandık. Çünkü ABD'de herkes çok fazla şeker tüketiyordu. Kontrol grubu için kimseyi bulamadık." dedi.

"ŞEKER VERDİĞİMİZ HAYVANLARIN BEYNİ UYUŞTU, BIRAKINCA DEPRESYONA GİRDİLER"

Sözlerini sürdüren Avena, "Şeker verince hayvanlar ne yapacak buna baktık. Dopamin salgılayıp salgılamayacağını merak ettik. 2. ve 21. günde sadece şeker kullananlar dopamin salgıladı. Bu hayvanlarda uyuşturucu kullanıyor gibi bir durum oldu. Şeker ortadan kaldırıldığında depresyon, medikal endikasyonlar, yoksunluk, anksiyete ortaya çıktı. Şekeri azaltarak kilo vermeye çalışanlarda da böyle etkilerle karşılaşılabiliyor." diye konuştu.

"KAFETERYA TARZI BESLENMEDE HAYVANLARIN BEYNİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU"

Fast-food olarak bilinen beslenmenin zararlarına ilişkin de bir çalışma yaptıklarını ifade eden Avena, "Kobay farelere kafeterya tarzı beslenme verdik. Bu beslenme türüyle obez oldular. Kafeterya tarzı beslenmede hayvanların beyninde bir değişiklik oldu. Sağlıklı gıda beyin içerisinde ödüllendirici değil. Bağımlılık kriterlerinin işlenmiş gıda ile ilintili olduğunu görüyoruz." dedi.