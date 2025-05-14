Gıda Bağımlılığı Uzmanı Nicole Avena'dan çarpıcı uyarılar | Video
6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne katılan Gıda Bağımlılığı Uzmanı Prof. Dr. Nicole Avena, Sabah.com.tr'ye özel değerlendirmelerde bulundu.
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