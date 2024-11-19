Dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’na veda

İlk karaciğer naklini yapan ve dünyada yaşayan en yenilikçi 20 çocuk cerrahı listesine giren Prof. Dr. Münci Kalayoğlu-84 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul'daki evinde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Merkez Kurucusu Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için düzenlenen törene bir çok meslektaşı katıldı. Kalayoğlu'nun töreninde taziyeleri eşi Belkız Kalayoğlu ile oğulları Murat ve Sinan Kalayoğlu kabul etti.

AİLEMİZİN UFUK ÇİZGİSİYDİ

Törende meslektaşları Kalayoğlu'nun mesleğindeki başarılarından ve anılarından bahsettiler. Aile adına konuşan yeğeni Prof. Doktor Kaya Yorgancı, "Ailemizde çok hekim var. Dayım Münci Kalayoğlu bizim ufuk çizgimizdi. Hep ondan eleştiri ve fikir vermesini beklerdik. Mesleğimize çok büyük katkıları olurdu. Yaptığı işe hayrandık. Bize ne yapmamız gerektiğini söyler yol gösterirdi. Hocaların hocası adını alması da o özelliğindendir. Aile büyüğümüzden çok bize fikir verecek ufuk çizgimizi kaybettik" dedi.

Tören sonrası Münci Kalayoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

MÜNCİ KALAYOĞLU KİMDİR?

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor. Kalayoğlu, 1940'da doğdu. Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi aldı. 1967- 1968 yılları arasında Mount Sinai Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda, 1968-1971 yılları arasında Pittsburgh Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında çalıştı. Yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1972'de doçent, 1977'de profesör oldu. "Yaşayan en yenilikçi 20 çocuk cerrahı "listesine girerek dünyanın en önemli cerahlarından ve organ nakli otoritelerden kabul ediliyordu.