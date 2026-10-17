Dünyaca ünlü hattattan paha biçilmez armağan

Dünyaca tanınan ve Kâbe'de imzası da olan ünlü hattat Mehmet Özçay, 4,5 yılda tamamladığı "Mushaf-ı Şerif"in el yazması aslını Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışladı. Sanatçının yıllar süren emeğini milletine armağan ettiği eser, daire başkanlığına vakfedilen ilk yazma eser olma özelliğini de taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eşsiz emaneti Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanemizde özenle koruyacak, bilimsel yayınlarla tanıtacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız" bilgisini paylaştı.

YÜZ BİNLERCE BASILDI

Özçay'ın mushafı yazma serüveni, 1986 yılında bir yayınevinden gelen teklifle başladı. Sanat hayatının ilk yıllarında aldığı bu teklifi, yazıdaki seviyesini yeterli görmediği için önce kabul etmeyen Özçay, ısrarlı talepler üzerine çalışmaya başladı. İlk mushafını 1991'in ilk aylarında tamamlayan sanatçı, bu sürecin nesih hattında ilerlemesine önemli katkı sağladığını belirtti. Yüz binlerce nüshası basılan mushafın el yazması aslı, sanatçının hat sanatındaki gelişimini de yansıtan özel bir eser niteliği kazandı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Mehmet Özçay, ilim heyeti üyesi olduğu TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına eserini vakfetmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Eserin tesliminde TÜYEK Yazma Mushaflar İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı, hattat Hüsrev Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Ahmet Sait Açıkgözoğlu, TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanı Necmeddin Gökkır ile TÜYEK Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanı Necmeddin Azak da hazır bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör