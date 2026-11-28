Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Dünyanın farklı ülkelerinden şefleri ve gastronomi profesyonellerini bir araya getiren 11. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyonun ilk gününde, uluslararası gastronomi dünyasının önde gelen isimleri, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Fuara katılan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, organizasyonun her yıl büyüyen yapısıyla İstanbul ve Türkiye gastronomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Gül, "Bu projenin ve etkinliğin şehrimiz ve ülkemiz için faydalı olduğuna inanıyoruz" dedi. Etkinlikte düzenlenen ödül töreninde şefler ve sektör temsilcileri farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.