“Dünyada kadın” konulu sergi sanatseverlerle buluştu

Sanatta bağımsız çalışmalar yapan uzun zaman yurtdışında yaşayıp eğitimini Moskova'da, ABD'de ve Türkiye'de alan İstanbul doğumlu Azeri kökenli bir Türk sanatçı olan Yulia Alızade'nin kişisel sergisi "LIBERTÀ" istanbul'da açıldı



Hâlen yurtdışında gerçekleşen prestij festivallerde ve sergilerde Türkiye'yi temsil ediyor.Türk kısa film yönetmenler derneğinde üyesi olarak görev yapan Yulia Alizade'nin çektiği Martı filmi 2019da Dubai'de finalist oldu."Sevil" animasyon kısa filmi 2021'de Hindistan'da ödül kazandı.



Bu günlerde bağımsız sanatçı Yulia Alizade'nin üçüncü kişisel sergisi Italyan havasına sahip olan Illy Reserve café'de sanatseverlerle buluştu. Açılışa sanat yönetmeni Elena Faushteyin, meşhur ressam Laurans Armanious, Türk oyuncu Necdet Kökeş katıldı.



Bağımsız sanatçı Yulia Alızade'nin kişisel "LIBERTÀ" isimli Sergisinde "Dünya", "Insanlar" ve "Dünya'da kadın" kolekyonlara ait eserlerin yer aldığını belirterek "Tabloları çizerek, projeleri kurarak, dekorları oluşturarak sizlerle duygu sanatıyla buluşturuyorum...'' dedi.