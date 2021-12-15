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Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:27 Son Güncelleme: 15.12.2021 17:28

“Dünyada kadın” konulu sergi sanatseverlerle buluştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
“Dünyada kadın” konulu sergi sanatseverlerle buluştu

İstanbul doğumlu Azeri asıllı Türk sanatçı Yulida Alizade’nin kişisel sergisi ‘Liberta”’nın açılışı yapıldı. Dubaide Martı filmi ile finalist olan ve Hindistanda ‘Sevil’ isimli kısa filmi ile ödül kazanan Yulia Alizade ‘Liberta ‘ sergisi ile büyük ilgi topladı.

Sanatta bağımsız çalışmalar yapan uzun zaman yurtdışında yaşayıp eğitimini Moskova'da, ABD'de ve Türkiye'de alan İstanbul doğumlu Azeri kökenli bir Türk sanatçı olan Yulia Alızade'nin kişisel sergisi "LIBERTÀ" istanbul'da açıldı

Hâlen yurtdışında gerçekleşen prestij festivallerde ve sergilerde Türkiye'yi temsil ediyor.Türk kısa film yönetmenler derneğinde üyesi olarak görev yapan Yulia Alizade'nin çektiği Martı filmi 2019da Dubai'de finalist oldu."Sevil" animasyon kısa filmi 2021'de Hindistan'da ödül kazandı.

Bu günlerde bağımsız sanatçı Yulia Alizade'nin üçüncü kişisel sergisi Italyan havasına sahip olan Illy Reserve café'de sanatseverlerle buluştu. Açılışa sanat yönetmeni Elena Faushteyin, meşhur ressam Laurans Armanious, Türk oyuncu Necdet Kökeş katıldı.

Bağımsız sanatçı Yulia Alızade'nin kişisel "LIBERTÀ" isimli Sergisinde "Dünya", "Insanlar" ve "Dünya'da kadın" kolekyonlara ait eserlerin yer aldığını belirterek "Tabloları çizerek, projeleri kurarak, dekorları oluşturarak sizlerle duygu sanatıyla buluşturuyorum...'' dedi.

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“Dünyada kadın” konulu sergi sanatseverlerle buluştu
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