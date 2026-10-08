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Giriş Tarihi: 8.10.2026 08:17 Son Güncelleme: 8.10.2026 08:21

Dünyada karaya değmeyen tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Dünyada deniz denildiğinde akla kıyılar, sahiller ve kara parçalarıyla çevrili geniş sular geliyor. Ancak okyanusun ortasında yer alan ve alışılmış deniz tanımını adeta değiştiren bir bölge, bu konuda tüm bildiklerinizi sorgulatıyor.

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Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...
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Haritalarda ayrı bir deniz olarak gösterilen bu sıra dışı bölgenin en dikkat çekici özelliği ise herhangi bir ülkenin kara sınırlarına sahip olmaması. Bölgenin sınırlarını belirleyen şey ise kara parçaları değil, okyanustaki güçlü ve sürekli akıntılar.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

KIYISI OLMAYAN DENİZ

Normalde denizler, okyanusların karaya yakın veya kısmen kara tarafından çevrelenmiş bölümleri olarak biliniyor. Sargasso Denizi ise bu tanımın en dikkat çekici istisnalarından biri. Herhangi bir kara sınırı bulunmayan bölgenin sınırları yalnızca okyanus akıntıları tarafından oluşturuluyor. NOAA da Sargasso Denizi'ni kara sınırı bulunmayan tek deniz olarak tanımlıyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Bu nedenle bölgede diğer denizlerde olduğu gibi kıyı şeridi ya da plaj bulunmuyor. Sınırların kendisi sabit kara parçaları olmadığı için Sargasso Denizi'nin kesin sınırları da akıntıların hareketlerine bağlı olarak değişebiliyor.

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Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

DÖRT BÜYÜK AKINTI SINIRLARINI ÇİZİYOR

Sargasso Denizi'ni çevreleyen sistem, Kuzey Atlantik subtropikal girdabının bir parçasını oluşturuyor. Bölgenin sınırlarını batıda Gulf Stream, kuzeyde Kuzey Atlantik Akıntısı, doğuda Kanarya Akıntısı ve güneyde Kuzey Ekvator Akıntısı belirliyor. Bu akıntılar büyük bir döngü meydana getirerek denizin sınırlarını oluşturuyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Başka bir ifadeyle Sargasso Denizi'nin haritadaki sınırı bir ülkenin kıyısı ya da bir kara parçasıyla çizilmiyor. Sınırı hareket eden su oluşturuyor. Bu özellik de bölgeyi dünya üzerindeki diğer denizlerden ayırıyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

ADINI YÜZEN DENİZ YOSUNLARINDAN ALIYOR

Sargasso Denizi'nin en belirgin özelliklerinden biri, yüzeyinde bulunan Sargassum adlı kahverengi algler. Bu canlılar deniz tabanına tutunmak yerine okyanusun yüzeyinde serbest şekilde yüzüyor ve uygun koşullarda geniş kümeler oluşturabiliyor. Bölgenin adı da bu yüzen alglerden geliyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Sargassum yalnızca bölgeye adını vermekle kalmıyor. Yüzen alg kümeleri, açık okyanusta çok sayıda canlı için yaşam alanı sağlıyor. Balıkların yavru dönemleri, deniz kaplumbağaları ve çeşitli deniz canlıları için önemli bir habitat oluşturduğu belirtiliyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

HARİTADA NEREDE BULUNUYOR?

Sargasso Denizi, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, yaklaşık olarak Bermuda ile Azor Adaları arasındaki geniş okyanus alanında yer alıyor. Bölgenin batı tarafında Kuzey Amerika'ya uzanan Atlantik suları bulunurken doğusunda Avrupa ve Afrika'ya doğru uzanan okyanus alanı yer alıyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri de Bermuda'nın Sargasso Denizi'nin batı kesimlerine yakın bulunması. Ancak Bermuda'nın varlığı, Sargasso Denizi'nin kara tarafından çevrelendiği anlamına gelmiyor; denizin kendisinin sınırları yine akıntılarla tanımlanıyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

OKYANUSUN ORTASINDA DOĞAL BİR YAŞAM ALANI

Sargasso Denizi, yalnızca sıra dışı bir coğrafi oluşum değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem. Sargassum kümeleri açık denizde balıklar, kaplumbağalar, yengeçler ve başka birçok canlı için barınma ve beslenme alanı oluşturuyor. Bazı göçmen deniz canlıları da bu bölgeyi geçiş güzergâhı olarak kullanıyor.

Dünyada kıyısı olmayan tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Bu nedenle "kıyısı olmayan deniz" ifadesi Sargasso Denizi'nin en çarpıcı özelliğini özetlese de, bölge bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Karadan bağımsız sınırları, hareketli akıntıları ve yüzeyindeki devasa alg topluluklarıyla Atlas Okyanusu'nun en sıra dışı bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyada karaya değmeyen tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...
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