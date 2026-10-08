Dünyada karaya değmeyen tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

KIYISI OLMAYAN DENİZ

Normalde denizler, okyanusların karaya yakın veya kısmen kara tarafından çevrelenmiş bölümleri olarak biliniyor. Sargasso Denizi ise bu tanımın en dikkat çekici istisnalarından biri. Herhangi bir kara sınırı bulunmayan bölgenin sınırları yalnızca okyanus akıntıları tarafından oluşturuluyor. NOAA da Sargasso Denizi'ni kara sınırı bulunmayan tek deniz olarak tanımlıyor.