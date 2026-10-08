Dünyada karaya değmeyen tek deniz! Sınırları kara değil, okyanus çiziyor...

Normalde denizler, okyanusların karaya yakın veya kısmen kara tarafından çevrelenmiş bölümleri olarak biliniyor. Sargasso Denizi ise bu tanımın en dikkat çekici istisnalarından biri. Herhangi bir kara sınırı bulunmayan bölgenin sınırları yalnızca okyanus akıntıları tarafından oluşturuluyor. NOAA da Sargasso Denizi'ni kara sınırı bulunmayan tek deniz olarak tanımlıyor.
Sargasso Denizi'ni çevreleyen sistem, Kuzey Atlantik subtropikal girdabının bir parçasını oluşturuyor. Bölgenin sınırlarını batıda Gulf Stream, kuzeyde Kuzey Atlantik Akıntısı, doğuda Kanarya Akıntısı ve güneyde Kuzey Ekvator Akıntısı belirliyor. Bu akıntılar büyük bir döngü meydana getirerek denizin sınırlarını oluşturuyor.
Başka bir ifadeyle Sargasso Denizi'nin haritadaki sınırı bir ülkenin kıyısı ya da bir kara parçasıyla çizilmiyor. Sınırı hareket eden su oluşturuyor. Bu özellik de bölgeyi dünya üzerindeki diğer denizlerden ayırıyor.
Sargasso Denizi'nin en belirgin özelliklerinden biri, yüzeyinde bulunan Sargassum adlı kahverengi algler. Bu canlılar deniz tabanına tutunmak yerine okyanusun yüzeyinde serbest şekilde yüzüyor ve uygun koşullarda geniş kümeler oluşturabiliyor. Bölgenin adı da bu yüzen alglerden geliyor.
Sargassum yalnızca bölgeye adını vermekle kalmıyor. Yüzen alg kümeleri, açık okyanusta çok sayıda canlı için yaşam alanı sağlıyor. Balıkların yavru dönemleri, deniz kaplumbağaları ve çeşitli deniz canlıları için önemli bir habitat oluşturduğu belirtiliyor.
Sargasso Denizi, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, yaklaşık olarak Bermuda ile Azor Adaları arasındaki geniş okyanus alanında yer alıyor. Bölgenin batı tarafında Kuzey Amerika'ya uzanan Atlantik suları bulunurken doğusunda Avrupa ve Afrika'ya doğru uzanan okyanus alanı yer alıyor.
Bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri de Bermuda'nın Sargasso Denizi'nin batı kesimlerine yakın bulunması. Ancak Bermuda'nın varlığı, Sargasso Denizi'nin kara tarafından çevrelendiği anlamına gelmiyor; denizin kendisinin sınırları yine akıntılarla tanımlanıyor.
Sargasso Denizi, yalnızca sıra dışı bir coğrafi oluşum değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem. Sargassum kümeleri açık denizde balıklar, kaplumbağalar, yengeçler ve başka birçok canlı için barınma ve beslenme alanı oluşturuyor. Bazı göçmen deniz canlıları da bu bölgeyi geçiş güzergâhı olarak kullanıyor.
Bu nedenle "kıyısı olmayan deniz" ifadesi Sargasso Denizi'nin en çarpıcı özelliğini özetlese de, bölge bundan çok daha fazlasını barındırıyor. Karadan bağımsız sınırları, hareketli akıntıları ve yüzeyindeki devasa alg topluluklarıyla Atlas Okyanusu'nun en sıra dışı bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.