Doğrulanmış olan maksimum ağırlık verilerine dayanarak hazırlanan bu listede, larva döneminde veya yetişkinlikte rekor kütlelere ulaşan dünyanın en ağır böcek türleri sıralanıyor.
9. KURU KAFA ATMACA GÜVESİ
20g
8. DEV TEKE BÖCEĞİ
22g
7. AFRİKA ÇALI ÇEKİRGESİ
24g
6. ATLAS GÜVESİ
25g
5. HERKÜL BÖCEĞİ
30g
4. TİTAN BÖCEĞİ
35g
3. FİL BÖCEĞİ
50g
2. DEV WETA
70g
1. GOLİATH BÖCEĞİ
80g
Çekirge dendiğinde aklınıza yaz aylarında otların arasında zıplayan o minik böcekler geliyorsa, fikrinizi tamamen değiştirmeye hazır olun. Dünyanın farklı köşelerinde; balta girmemiş yağmur ormanlarından Akdeniz'in kıyı çayırlarına kadar uzanan coğrafyalarda yaşayan bazı çekirge türleri, devasa boyutlarıyla adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor. İnsan eli büyüklüğündeki gövdeleri, kulak sağır eden sesleri ve hatta etçil "yamyam" özellikleriyle doğanın en şaşırtıcı canlıları arasında yer alıyorlar. İşte standart bir böcek algınızı yıkacak, gövde uzunluklarına ve inanılmaz özelliklerine göre hazırlanan dünyanın en büyük çekirgeleri sıralaması...
12. DANABURNU / KÖSTEBEK ÇEKİRGESİ (GRYLLOTALPA GRYLLOTALPA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~5 - 6 cm
Özellik: Toprak altında yaşamaya evrimleşmiş, kazıcı ön bacaklara sahip, oldukça iri ve kalın gövdeli bir "yer" çekirgesi türüdür.
11. GÖÇMEN ÇEKİRGE (LOCUSTA MİGRATORİA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~6 - 7 cm
Özellik: Asya, Afrika ve Avrupa'da geniş alanlara yayılan, sürü formuna geçtiğinde yıkıcı olabilen iri bir çekirge türüdür.
10. BÜYÜK YEŞİL ÇALI ÇEKİRGESİ (TETTİGONİA VİRİDİSSİMA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~7 cm
Özellik: Türkiye dahil Avrupa'nın ve Asya'nın çoğunda rastlanan, güçlü çenelere sahip oldukça iri bir çalı çekirgesidir.
9. SİVRİ BAŞLI ÇEKİRGE (ACRİDA UNGARİCA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~7 - 8 cm
Özellik: İnce uzun yapısı ve mızrak gibi sivri kafasıyla boyunu daha da uzun gösteren, Akdeniz ve Anadolu'da da görülen bir türdür.
8. ÇÖL ÇEKİRGESİ (SCHİSTOCERCA GREGARİA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~8 - 9 cm
Özellik: Tarım alanlarını istila eden meşhur devasa sürülere (çekirge vebası) neden olan iri, dayanıklı ve hızlı uçan bir türdür.
7. DOĞU LUBBER ÇEKİRGESİ (ROMALEA MİCROPTERA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~9 cm
Özellik: Kuzey Amerika'ya özgü, oldukça yavaş hareket eden, uçamayan, parlak renkli ve zehirli bir türdür.
6. KÜÇÜK BARİYER ADASI DEV WETA'SI (DEİNACRİDA HETERACANTHA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~10 cm
Özellik: Boy listesinde 6. sırada yer alsa da, 71 grama ulaşan ağırlığıyla dünyanın en ağır çekirgesidir.
5. YIRTICI ÇALI ÇEKİRGESİ (SAGA PEDO)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~12 cm
Özellik: Avrupa'nın en büyük çekirgesidir. Kanatsızdır ve etçil bir avcıdır.
4. DEV YAPRAK ÇEKİRGESİ (PSEUDOPHYLLUS TİTAN)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~13 cm
Özellik: Tamamen bir yaprağı taklit eden devasa kanatlara sahiptir. Kanat açıklığı 25 santimetreyi bulur.
3. DEV UZUN BACAKLI KATYDİD (MACROLYRİSTES CORPORALİS)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~13 cm
Özellik: Gövde uzunluğu 13 cm civarında olsa da, inanılmaz uzunluktaki bacakları ve kanatlarıyla kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük böceklerindendir.
2. DEV MOR KANATLI ÇEKİRGE (TİTANACRİS ALBİPES)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~14 cm
Özellik: Güney Amerika ormanlarında yaşar. Uçarken sergilediği devasa mor kanatları ve dev gövdesiyle dikkat çeker.
1. DEV GÜNEY AMERİKA ÇEKİRGESİ (TROPİDACRİS CRİSTATA)
Maksimum Gövde Uzunluğu: ~14.5 cm
Özellik: Dünyanın fiziksel olarak en uzun gövdeli çekirgelerinden biridir. Kanat açıklığı 25 santimetreyi bulabilir.
İnsanoğlu yüzyıllardır gençlik pınarının ve ölümsüzlüğün sırrını arayadursun, doğa bu formülü çoktan bulmuş durumda! Bizim için uzun bir ömür sayılan 80-90 yıllar, bu listedeki bazı canlılar için sadece kısa bir "ergenlik" evresinden ibaret. Öyle ki, aralarında Mısır Piramitleri inşa edilirken okyanusun derinliklerinde nefes alanlar da var, yaşlandıkça hücrelerini yenileyerek adeta zamanı geriye saranlar da... Hazırsanız, sadece birkaç on yıl yaşayarak rekor kıranlardan başlayıp, bilim dünyasını şaşkına çeviren biyolojik olarak ölümsüz 1 numaraya doğru heyecan verici bir geri sayıma başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü doğanın kendi kurallarını nasıl yıktığına inanamayacaksınız! İşte 20'den geriye o mucizevi liste...
20 - KRALİÇE KARINCA
Bir böcek için inanılmaz bir süre! Kolonisini yönetirken tam 30 yıl hayatta kalabiliyor.
19 - AFRİKA FİLİ
Karaların en büyük memelisi, muazzam hafızasıyla vahşi doğada 70 yıl boyunca hayatta kalabiliyor.
18 - KATİL BALİNA (ORCA)
Denizlerin bu zeki avcıları, özellikle dişiler söz konusu olduğunda 90 yılı devirebiliyor.
17 - GÖL MERSİN BALIĞI
Tatlı suların bu antik sakini, bir asrı devirmesine rağmen hala genç bir balık gibi görünebiliyor.
16 - DEV ALDABRA KAPLUMBAĞASI
Tam 190 yıl! Charles Darwin'in gözlemlediği kaplumbağaların akrabaları hala hayatta ve otlamaya devam ediyor.
15 - KAYA BALIĞI (ROUGHEYE ROCKFİSH)
Pasifik Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan bu balık, yaşlanma belirtisi göstermeden 200 yılı deviriyor.
14 - KIZIL DENİZ KESTANESİ
Dikenli korumasının altında sakin bir hayat süren bu canlı, tam 200 yıl boyunca okyanus akıntılarına göğüs geriyor.
13 - GRÖNLAND BALİNASI
Memeliler dünyasının şampiyonu! Tam 211 yıl yaşayabilen bu balinalar, biyolojik birer zaman kapsülü gibidir.
12 - TATLI SU İNCİ MİDYESİ
Küçük ve sessiz ama inanılmaz dayanıklı. Bazı nehir midyelerinin 250 yaşından büyük olduğu kanıtlandı.
11 - DEV GALÁPAGOS KAPLUMBAĞASI
Yavaş yaşamanın meyvesini 200 yıla varan ömürleriyle alıyorlar. Adeta yaşayan birer dünya mirasılar.
10 - LAMELLİBRACHİA TÜP SOLUCANI
Okyanusun karanlık diplerinde, güneş ışığı görmeden tam 300 yıl boyunca hayatta kalmayı başarıyorlar.
9 - GRÖNLAND KÖPEBALIĞI
Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yaşayan bu dev, tam 400 yıl hayatta kalabiliyor. Ergenliğe girmesi bile 150 yıl sürüyor!
8 - OKYANUS VENÜS MİDYESİ (QUAHOG)
İzlanda açıklarında bulunan "Ming" adlı midye tam 507 yaşındaydı! Kristof Kolomb zamanından beri hayattaydı.
7 - SİYAH MERCAN
Dışarıdan bitki gibi görünse de o bir hayvan kolonisi. Bazı örneklerinin 4.000 yıldır hayatta olduğu biliniyor.
6 - DEV CAM SÜNGERLERİ
Antarktika sularında bulunan bu canlılar, on bin yılı aşkın süredir okyanusun suyunu süzmeye devam ediyor.
5 - BDELLOİD ROTİFER
Bu mikro canlılar, kuruyup "ölüm uykusuna" yatarak binlerce yıl bekleyebiliyor ve suyla temas edince diriliyorlar.
4 - HYDRA (SU EJDERİ)
Küçük bir tatlı su canlısı olan Hydra, hücrelerini sürekli yenilediği için biyolojik olarak hiç yaşlanmıyor.
3 - TARDİGRAD (SU AYISI)
Radyasyon, uzay boşluğu veya aşırı sıcak... Hiçbir şey onu öldüremiyor. Binlerce yıl uykuda kalıp tekrar canlanabiliyor.
2 - TURRİTOPSİS DOHRNİİ
"Ölümsüz Deniz Anası" olarak bilinir. Yaşlandığında tekrar bebeklik evresine dönerek yaşam döngüsünü sonsuza kadar tekrarlayabilir.