DÜNYANIN EN UZUN ÖMÜRLÜ CANLILARI BELLİ OLDU! LİSTENİN 1 NUMARASINDAKİ CANLIYA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!

İnsanoğlu yüzyıllardır gençlik pınarının ve ölümsüzlüğün sırrını arayadursun, doğa bu formülü çoktan bulmuş durumda! Bizim için uzun bir ömür sayılan 80-90 yıllar, bu listedeki bazı canlılar için sadece kısa bir "ergenlik" evresinden ibaret. Öyle ki, aralarında Mısır Piramitleri inşa edilirken okyanusun derinliklerinde nefes alanlar da var, yaşlandıkça hücrelerini yenileyerek adeta zamanı geriye saranlar da... Hazırsanız, sadece birkaç on yıl yaşayarak rekor kıranlardan başlayıp, bilim dünyasını şaşkına çeviren biyolojik olarak ölümsüz 1 numaraya doğru heyecan verici bir geri sayıma başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, çünkü doğanın kendi kurallarını nasıl yıktığına inanamayacaksınız! İşte 20'den geriye o mucizevi liste...