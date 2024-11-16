Dünyanın en büyük meyvesi jackfruiti Türkiye’de yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretici Tunahan Soylu (31), 5 yıl önce Vietnam'dan getirttiği, dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit meyvesini yetiştirmeyi başardı. Soylu, bu yıl meyvenin ikinci hasadını yaptı. Sınırlı üretim nedeniyle meyveye olan talebe yanıt veremediklerini söyleyen Soylu, şimdiye kadar yetiştirdiği en büyük jackfruit meyvesinin 6.5 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi. Alanya'nın Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit yetiştirilerek hasadı yapıldı. Soylu, sürecin merakla başladığını kaydetti.